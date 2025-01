"Seitenwechsel" in ORF1: Die perfekte Abfahrtshocke sieht anders aus

© ORF/Hans Leitner

Christoph Grissemann und Herbert Prohaska laden anlässlich der bevorstehenden Ski-WM in Saalbach zum „Seitenwechsel“. Mit dabei sind diesmal Alexandra Meissnitzer, Hannes Reichelt, Michael Niavarani und Verena Scheitz. Am Donnerstag in ORF1 (21.20).