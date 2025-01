Die Alpine Ski-WM in Saalbach im ORF

Von 4. bis 16. Februar 2025 richtet Saalbach (zum zweiten Mal nach 1991) die Alpine Ski-Weltmeisterschaft aus – ein besonderes Ereignis, denn es ist die erste Ski-WM in Österreich seit 2013 in Schladming. Der ORF präsentiert dieses sportliche Highlight umfassend und live: Mit modernster Technik, einem erfahrenen Team und einem breiten Rahmenprogramm garantiert der ORF ein unvergleichliches TV- und Online-Erlebnis für alle Fans.

Als offizielles WM-Radio bietet Ö3 einen Ski-WM-Podcast und berichtet umfassend über die Ereignisse in Saalbach. Das ORF-Landesstudio Salzburg ist vor Ort mit einem multimedialen Studio vertreten. In der Fanzone in Hinterglemm wird ein Wintergeschäft zur Reporterbasis, von der aus „Salzburg heute“, „Radio Salzburg“ und die Online-Redaktion täglich berichten. Live-Schalten, Hintergrundberichte und ein tägliches WM-Magazin runden die regionale Berichterstattung ab.

Die technische Umsetzung der Ski-WM ist eine Meisterleistung: Der ORF setzt auf ein Team von über 200 Expertinnen und Experten, um alle Wettkämpfe national und international in bester Qualität zu übertragen. Im rund 2.100 Quadratmeter großen TV-Compound in Hinterglemm sind Übertragungswagen, Glasfasernetzwerke und Kommentatorenkabinen stationiert.

Rahmenprogramm

Bereits ab dem 21. Januar 2025 bietet der ORF ein umfangreiches Rahmenprogramm zur Ski-WM. Dazu gehören Dokumentationen wie „Die Saalbach-Saga“ und „Universum: Saalbach-Hinterglemm – Wo sich Natur und Mensch begegnen“, Showevents wie die „Ski-WM Opening Party 2025“ mit Melissa Naschenweng, sowie fiktionale Serien wie die zweite Staffel von „School of Champions“.

Als Nobody zum WM-Titel

Ergänzt wird das Programm mit Porträts legendärer österreichischer Skisportler - darunter eine Film über Stephan Eberharter. Der damals 21-jährige sorgte bei der WM in Saalbach-Hinterglemm 1991 für eine Sensation. Ohne im Ski-Weltcup je einen Sieg eingefahren zu haben, gewann Stephan Eberharter den WM-Super-G. Letztlich wurde er Doppelweltmeister. Ein raketenhafter Aufstieg für den jungen Tiroler Skirennläufer. Am Ende des Jahres wurde er zu Österreichs Sportler des Jahres gewählt. Doch schon bald warfen ihn Verletzungen zurück. Zuerst passierte der Innenbandriss. Bei den Olympischen Spielen 1992 in Albertville ging Eberharter leer aus. Dann folgte ein Motorradunfall mit Schlüsselbeinbruch, danach eine Knieverletzung. Er verlor sogar seinen Platz im ÖSV-Team. Doch Stephan Eberharter gelang, was viele nicht für möglich gehalten hätten: Mit unglaublicher Disziplin kämpfte er sich an die Weltspitze zurück, holte Olympisches Gold, einen weiteren Weltmeistertitel und gewann insgesamt 29 Weltcuprennen.

Sogar seinen schärfsten Konkurrenten Hermann Maier stellte er damals in den Schatten. In dieser Folge der „Österreichischen Skilegenden“ von Regisseur Robert Altenburger sprechen Stephan Eberharter, sein ehemaliger Trainer und bester Freund Sepp Hanser, Robert Seeger und Sportfan Peter Filzmaier über diese dramatische Erfolgsgeschichte. Am Sonntag, 9. Februar, 13.30 Uhr, ORF 1