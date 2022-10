Salzburg: Saalbach sucht nach neuen Energiequellen

Es war damals ein schlüssiger Weg: Viele Betrieb im Glemmtal wollten aus Öl aussteigen. Die Salzburg AG legte die 20 Kilometer lange Glemmtal-Leitung ins touristisch bedeutende Tal mit Nächtigungszahlen jenseits der Millionenmarke alleine im Winter. Rund 60 Prozent der Betriebe und Haushalte schlossen an die Gasleitung an. „Es war zu dem Zeitpunkt die beste Lösung“, so Bürgermeister Alois Hasenauer (ÖVP). Aufgrund der enormen touristischen Spitzen sei es auch schwierig, den Ort mit alternativen Quellen zu versorgen. „Wir hätten mindestens zwei Hackschnitzelwerke gebraucht.“ Ein Windkraft-Projekt wurde von den Bergbahnen schon einmal initiiert, nach einem Aufschrei in Teilen der Bevölkerung und enttäuschenden Windmessungen aber in die Warteschleife geschickt. Aktuell laufen neue Messungen, wie Peter Mitterer, Geschäftsführer in Hinterglemm, bestätigt.