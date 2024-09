Schwere Anschuldigungen gegen ORF III-Chef Peter Schöber

Heinz Lederer, SPÖ-"Freundeskreises"-Leiter im ORF-Stiftungsrat, fordert gegenüber dem KURIER: „Der Generaldirektor ist angehalten, in kürzester Zeit zu prüfen, ob diese Aussage realistischerweise gefallen sein kann. Dabei ist auch das umfangreiche Werk von ORF III unter Peter Schöber gerade im Bereich Judentum zu beachten."

ORF III-Programmdirektor Peter Schöber sieht sich laut Kronen Zeitung mit schweren Anschuldigungen konfrontiert. Laut Zeugen sollen in internen Sitzungen antisemitische Sätze gefallen sein. In der Whistleblower-Stelle des ORF laufen interne Ermittlungen, die der Sender gegenüber der Krone und dem Standard bestätigte.

Schöber soll sich über die ehemalige ORF-Journalistin und spätere Direktorin des Jüdischen Museums Danielle Spera antisemitisch geäußert haben. Spera selbst kann sich dies "beim besten Willen nicht vorstellen", wie sie dem KURIER versichert. Sie habe mit Schöber "viele, viele Male mit großem Vertrauen und in gegenseitiger Wertschätzung zusammengearbeitet."

Die Vorwürfe stammen offenbar aus einer Sammlung von Unterlagen, die über die vergangenen Monate über Schöber von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern angelegt wurden. Diese gingen dann gesammelt an die Whistleblower-Stelle. "Ich werde im Stiftungsrat auch darauf hinweisen, dass der ORF offensichtlich ein Problem mit dieser Whistleblowerplattform hat, bei der eigentlich anonyme Hinweise eingebracht werden könnten, anstatt sich namentlich an einen Betriebsrat zu wenden", sagt Lederer dem KURIER. "Und ich verstehe nicht, wie ein Betriebsrat über Jahre hinweg ein 400 Seiten umfassendes Konvolut über die Schicksale von ihm schutzbefohlenen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern sammelt, anstatt sofort in deren Sinne zu agieren!“

Die Anschuldigungen kommen kurz vor einem Prozess am Arbeitsgericht auf, wie Krone und Standard berichten. Dort geht es im November um die Kündigung eines ORF III-Betriebsrats, der zuvor schwere Vorwürfe der Manipulation von Arbeitszeitaufzeichnungen bei dem in einer Tochterfirma organisierten ORF-Spartensender für Information und Kultur erhoben hatte. Die Kündigung wurde nach Standard-Informationen mit Hinweisen begründet, wonach der Mitarbeiter bei Produktionen für ORF III auch Tätigkeiten für die damit befasste Produktionsfirma verrechnet hätte.