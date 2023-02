Schwarzer, Wagenknecht und der Vorwurf der „Putin-Propaganda“

Schwarzer trat als erste zur Verteidigung des Manifests an. Sie berichtete mit leuchten Augen über die Entstehung der Idee und wie sie auf Wagenknecht kam. "Die einzige klare und mutige Stimme gegen den Krieg war Sahra Wagenknecht", sagte sie. Und dann berichtete sie übers Kennenlernen, das Texte Hin-und-Her-Schicken und darüber, dass sie nun auch per du seien. Der launige Einstieg wirkte gegenüber der anwesenden vom Krieg betroffenen Ukrainerin Gaponenko etwas unpassend.

Dann sagte die Publizistin und Feminismus-Ikone Schwarzer aber bald ihren zentralen Satz: "Die Ukraine ist das Schlachtfeld der beiden Weltmächte Amerika und Russland."

Pattsituation

In den Anfängen des Krieges sei es richtig gewesen, Waffen zu liefern. Aber: "Jetzt ist es eine Pattsituation und militärisch nicht mehr zu gewinnen", meint Schwarzer.

Sie sieht die Zeit für Friedensverhandlungen gekommen. Dabei beteuerte sie, das ganze zum Schutz der Menschen in der Ukraine zu betreiben. "Ich finde die Menschen verbrecherisch, die die Ukraine in dem Wahn wiegen, Putin besiegen zu können."

Wagenknecht legte nach: "Immer nur so viele Waffen zu liefern, dass die Grenzen gehalten werden können, um dann in Jahren zu verhandeln, finde ich zynisch. Man muss jetzt verhandeln." Und wenn man nicht versuche, ein Gesprächsangebot zu machen, "kann man sich auch nicht beschweren, dass niemand darauf eingeht."

Auch Wagenknecht sieht den Schlüssel zum Frieden in Moskau und Washington liegen.

"Wenn man in Krisengebiete Waffen liefert, munitioniert man einen Krieg auf. Ich möchte eine Friedensinitiative", sagte Wagenknecht. Dabei gehe es allerdings nicht um Munition und dergleichen, sondern um schwere Waffen wie Kampfpanzer oder in weiterer Folge Kampfflugzeuge. Diese würden den Krieg nur eskalieren.

Dann warf sie noch ein problematisches Statement in den Raum. Die russische Schwarzmeerflotte seit seit dem 18. Jahrhundert vor der Krim stationiert gewesen. "Dass ein russischer Präsident die Krim räumt, ohne militärisch alles in Gang zu setzen, ist undenkbar."

Zur Erinnerung: Die Ukraine ist mitsamt der Halbinsel Krim völkerrechtlich anerkannt.

Wenig überraschend legte sich der Journalist Georg Restle hier voll dagegen. "Mich macht wütend, wie sich Sahra Wagenknecht und Alice Schwarzer hier hinsetzen und sagen, wie die Leute in der Ukraine zu denken haben."

Er kritisierte weiter: "Das, was nicht in diesem Manifest steht, verrät den wahren Geist dieses Unfrieden-Manifests." Denn die russische Aggression werde nirgend in dem Text verurteilt. Restle sieht die beiden Initiatorinnen gar als Sprachrohr des Kreml: "In allen Ihren Erzählungen hört man die Putin-Propaganda."

Und: "Dieses Manifest erreicht das Gegenteil von dem, was es behauptet, erreichen zu wollen. Es unterschätzt die Situation Putins."

Wenn man die Ukraine zwinge, aus der Position des Schwächeren zu verhandeln, erreichte man "das, was Putin will".