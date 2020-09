Schneemann Olaf aus "Die Eiskönigin" bekommt eigenen Kurzfilm

Die Walt Disney Animation Studios erzählen die bisher unbekannte Vorgeschichte von Olaf, dem treuherzigen Schneemann aus "Die Eiskönigin – Völlig Unverfroren". Mit dem erfolgreichen Disney-Animationsfilm aus dem Jahr 2013 und mit der Fortsetzung von 2019 eroberte sich Olaf sein Fanpublikum. So sehr, dass Disney dem liebenswürdigen Schneemann nun ein eigenes Spin-Off spendiert.

Der Kurzfilm "Es war einmal ein Schneemann" zeigt Olafs erste Schritte, als er in den schneebedeckten Bergen vor den Toren von Arendelle zum Leben erwacht und nach seiner Identität sucht, heißt es in einer Presseaussendung. Am 23. Oktober wird der Disney-Streamingdienst Disney+ die neue Produktion veröffentlichen.