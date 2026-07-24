Salzburg Media Summit: Das „goldene Jedermann-Cabrio“ ist noch nicht weg

„Das goldene Cabrio ist noch nicht ganz abgefahren“, sagte Keynote-Speaker Michael Paul, der die im „Jedermann“ daneben liegende Titelfigur mit der heimischen Filmbranche verglich. Man müsse aufpassen, dass man aufgrund des hohen Kostendrucks nicht „fast nackert“ zurückbleibe. Hochmair hatte auf dem gezeigten Foto aus dem Vorjahr noch eine Unterhose an. Rückschlüsse auf die diesjährige Salzburger Inszenierung, die in dieser Szene auf Bekleidung gänzlich verzichtet, wurden nicht gemacht. In puncto Filmförderung würden verschiedene Länder entweder auf einzelne Fördermaßnahmen setzen oder auf eine koordinierte Industriepolitik, sagte der Experte. Hier sieht Paul, der mit der Agentur Paul & Collegen Fördersysteme evaluiert, die heimische Politik noch in der Bringschuld.

Die Sparzwänge der Bundesregierung sind bekannt. Beim Salzburg Media Summit wurden die aktuellen Herausforderungen diskutiert. Produzent Heinrich Ambrosch von Satel Film meinte, es gelte sicherzustellen, dass große Filmproduktionen in Europa bleiben, damit verbindet der Produzent von „Die Toten von Salzburg“ die Hoffnung, „dass uns Öffentlich-Rechtliche und Private nicht wegbrechen“. Die Förderschiene FISAplus habe zwar mittlerweile einen Deckel, sei aber vorläufig abgesichert. Um die Finanzierungsbasis zu stärken, brauche es „eine Investitionsverpflichtung, die die Richtigen trifft.“

Hier sieht Marlene Beran von Servus TV/Red Bull Media House, Schwächen in den bisher bekannten Gesetzesplänen des Kulturministeriums. Wie der KURIER berichtete, sind die Koalitionspartner uneins über die vorgeschlagene Kombination aus fixer Streamingabgabe und der Möglichkeit, Direktinvestitionen teilweise gegenzurechnen. Internationale Streamer in die Pflicht zu nehmen, halte sie für „nachvollziehbar“, sagte Beran, „Es werden aber alle österreichischen Privatmedienhäuser zur Kasse gebeten. Wir investieren aber bereits in Arbeitsplätze.“ Zu fördern und gleichzeitig zu schwächen, sei widersinnig.