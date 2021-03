Rundumerneuert: Das bietet Ihr neuer KURIER

Gleichzeitig mit unserem neuen Erscheinungsbild starten wir ab heute Abend auch „KURIER to hear“: Die wichtigsten Geschichten der Zeitung von der Redaktion eingelesen und zum Hören. Bereits am Abend – wir versuchen so schnell wie möglich zu sein – können Sie dieses Service nutzen, und zwar über die KURIER.at-Homepage oder dort, wo es gute Podcasts gibt, zum Beispiel bei Spotify oder Apple Podcast. Ein ideales Angebot auf dem Weg in die Arbeit oder beim Morgensport. Wenn ein Bericht Sie nicht interessiert, können Sie einfach zum nächsten Kapitel und damit zur nächsten Story weiterklicken. Verantwortlich für dieses neue Projekt: Richard Grasl, dem wir auch das spektakuläre Wachstum unseres Online-Auftritts verdanken, gemeinsam mit Video- & Audio-Leiter Elias Natmessnig.

Kaum ein anderes österreichisches Medienhaus hat im herausfordernden Jahr 2020 ein größeres Wachstum hingelegt. Die Österreichische Auflagenkontrolle bescheinigt uns durch den digitalen Zuwachs insgesamt steigende Abonnentenzahlen, wofür wir uns

bei unserer treuen Leserschaft herzlich bedanken. Das ist das Verdienst einer großartigen, multimedialen Redaktion. Der Erfolg bestärkt uns in unserem eingeschlagenen Weg.

Stark gewachsen sind wir auch mit dem KURIER am Sonntag (über 6 Prozent Plus), den Gert Korentschnig magaziniger, analytischer und lustvoll gestaltet hat. Auch darüber freuen wir uns sehr. Am Sonntag wird es im Gegensatz zu den restlichen Tagen weiterhin vier Zeitungsteile geben. Und natürlich werden wir am Wochenende weiterhin mit unseren Magazinen punkten: von der beliebten über Immo und Job & Business, kurier.tv bis zu Reise und Genuss am Sonntag sowie den Regionalbeilagen.

Übrigens: Unser feines Gespür für gutes Design wurde von internationalen Experten zuletzt mit 16 Awards ausgezeichnet – ein wahrer Preisregen. Auch dank unseres tollen Grafik- und Fotografen-Teams. Schauen Sie rein, hören Sie rein in den neuen KURIER. Es zahlt sich aus!