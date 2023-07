Rudolf Schwarz komplettiert ab Jänner 2024 Moser Holding-Vorstand

Dies teilte die Moser Holding am Dienstag in einer Aussendung mit. Der gebürtige Steirer ist in der Medienbranche kein Unbekannter: So leitete er beispielsweise den nationalen Werbemarkt der "Kleinen Zeitung" und war bei der RegionalMedien Austria (RMA) Leiter der Stabsstelle Verkauf. Bei "Presse" und "Wirtschaftsblatt" war Schwarz zudem Mitglied der Geschäftsleitung, bevor er von 2014 bis 2019 die Geschäftsführung mit Schwerpunkt Werbemarkt Print und Digital übernahm.