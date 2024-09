Rotes Kreuz ehrt Alexandra Föderl-Schmid: "Wegschauen ist keine Option"

Föderl-Schmid, die ihren ersten öffentlichen Auftritt in Österreich seit ihrem Wiedereinstieg als Nachrichtenchefin der Süddeutschen Zeitung absolvierte, wurde u. a. für ihre Arbeit als Korrespondentin in Israel und Gaza ausgezeichnet sowie für die Autorenschaft des Buches „Unfassbare Wunder“, in dem sie Gespräche mit Holocaust-Überlebenden in Deutschland, Österreich und Israel wiedergibt.

Wenn Worte zu Hohn werden

In ihrer Dankesrede erinnerte die gebürtige Mühlviertlerin an das Grauen in Gaza, aber auch an jenes in Israel durch den Terrorüberfall der Hamas am 7. Oktober 2023, mit dem sie sich unmittelbar konfrontierte. "Wegschauen ist keine Option." Aber: "Beschreiben, was ist – eine Aufgabe, die gerade dann, wenn das Gesehene das Ausmaß des Vorstellbaren übersteigt, sehr schwierig ist." Sie mahnte an die Adresse der Journalisten bewussteren Umgang mit Sprache ein und zitierte dazu aus einer Kurznachricht des Wissenschaftlers Abed Schokry in Gaza: „Humanitäre Zone, welch ein Hohn“. Nicht zuletzt erinnerte sie an die Opfer unter Journalisten und Helfer vor Ort und an die, die dort trotz allem weiterarbeiten. Die mit dem mit dem Preis verbundene Dotierung spendete sie an Rotes Kreuz und Ärzte ohne Grenzen.