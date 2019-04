ROMYs für Marcel Hirscher, „Das Boot“ und des Kaisers Kurier

Zweimal wird die Statuette für die Beste Programmidee überreicht: In der Gala an die ORF-Produktion „Der Kurier des Kaisers“ mit Hanno Settele sowie Kaiser Robert Heinrich I. ( Robert Palfrader) und Obersthofmeister Seyffenstein ( Rudi Roubinek). Bereits zwei Tage davor, bei den Ehrungen der ROMY Akademie, der alle bisherigen Gewinner angehören, wird die ROMY an das Team von „Lass dich überwachen! – Die Prism is a Dancer Show“ des ZDF, die Jan Böhmermann präsentierte, überreicht.

Die Dokumentation „Missbrauch – eine Frau kämpft um Aufklärung“ ( BR) erhält den Preis der ROMY-Akademie. Darin sprechen die frühere Ordensfrau Doris Wagnerund der Wiener Kardinal Christoph Schönborn über den Missbrauch von Nonnen und Angehörigen geistlicher Gemeinschaften durch Priester.

Zudem gibt es zum 15-jährigen Jubiläum von „Cafe Puls“, Österreichs frühester Morgen-Show, eine Jubiläums ROMY. Von Anfang an übrigens mit dabei: Johanna Setzer – die damit längst dienende Frühstücksmoderatorin im deutschsprachigen Raum.

Die KURIER ROMY im TV:

Freitag, 12.04.: Seitenblicke Spezial: Romy 2019 - Die Akademiepreise“ um 21.20 Uhr in ORF 2

Samstag, 13.04.: 30. ROMY Gala, Live-Übertragung auf ORF2 ab 21.10 Uhr

Sonntag, 14.4.: Zeitversetzte Übertragung der Gala um 00.20 Uhr via 3sat in Österreich, Deutschland sowie der Schweiz

sowie um 20.15 Uhr auf schauTV