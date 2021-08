„Rise of the Raven“: Teuerste Serie Mitteleuropas in Planung

Der MR-Film-Produzent unterstreicht: „Wir wollen die Co-Produktionen in Zentral- und Osteuropa weiter ausbauen. Dieser geografische Raum ist mit Österreich historisch und bis heute so stark verwoben und ein Fundus an großartigen Geschichten, wie es auch ,Rise of the Raven‘ ist. Es gibt für uns da viele Berührungspunkte, mehr als mit mancher Region in Nord- oder Süd-Europa, die vielleicht stärker im Fokus sind.“

Die Zusammenarbeit von MR Film und Dornhelm wird übrigens auch nach der „Raven“-Produktion fortgesetzt.

„Es wird bereits an ,Vienna Blood 3‘ geschrieben. Ich freue mich sehr, dass diese internationale Reihe, die bei Publikum und Sendern ein sehr positives Echo hatte, weitergeht“, erklärt Auspitz. Die drei Filme der Staffel 2 werden im Herbst ihre Premiere auch im ORF haben. „Wir können uns auch auf den letzten Teil von ,Maria Theresia‘ mit Ursula Strauss freuen, das vom Spiel und von der Inszenierung her großartig geworden ist.“

Bestseller-Verfilmung

„Rise oft the Raven“ basiert auf einem Bestseller Bán Mórs und spielt im kleinteilig-chaotischen Europa des 15. Jahrhunderts: Während Hunyadis Leben von Skandalen, Machtspielen und Verschwörungen zwischen berühmten Adelsfamilien von Warschau und Rom bis Belgrad, Wien und Prag geprägt ist, sind seine stärksten Verbündeten die Frauen in seinem Leben. Mit dem Sieg gegen alle Widrigkeiten in der Schlacht um Belgrad prägt Hunyadi die Geschichte Europas.

Schon vor zehn Jahren hat Robert Lantos begonnen, an der fiktionalen Umsetzung des Stoffes zu arbeiten. Showrunner, Co-Regisseur und Co-Autor ist George Mihalka („The Firm“).