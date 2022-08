"Rise of the Raven": ORF bei teuerster Serie Mitteleuropas dabei

In der Nähe von Budapest sind die Dreharbeiten zu "Rise of the Raven" gestartet. Die bislang aufwändigste Serie Mitteleuropas erzählt vom Feldherren Janos Hunyadi, der mit seinem Heer 1456 in der Schlacht von Belgrad die osmanischen Truppen besiegte. Er hat sich aber auch mit Skandalen, politischen Machtspielen und Verschwörungen zwischen Adelsfamilien aus Warschau, Rom, Belgrad und Wien auseinanderzusetzen. Dabei kann er sich stets auf die Frauen an seiner Seite stützen. Produziert wird die Serie vom kanadischen Filmproduzenten Robert Lantos ("Johnny Mnemonic", "Crimes of the Future"). Als Co-Produzent eingestiegen ist der ORF.