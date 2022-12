Richard Grasl wird "profil"-Geschäftsführer

Ab 1. Jänner 2023 übernimmt Richard Grasl – derzeitiger Leiter der Digitalredaktion und Chefredakteur-Stellvertreter beim KURIER – die profil-Geschäftsführung von Thomas Kralinger. Der ausgewiesene Medienprofi mit starkem digitalen Know-how soll das Flaggschiff der österreichischen Magazine für die Zukunft rüsten.

Crossmediale Angebote forcieren

Die gesamte Medienbranche befindet sich derzeit in schwierigen wirtschaftlichen Zeiten, die aus einem veränderten Mediennutzungsverhalten und schrumpfenden Werbeetats resultieren. Im Printbereich betrifft dies insbesondere Wochentitel. Crossmediale Angebote werden für alle Medienmarken wichtiger, dies soll auch beim profil weiter forciert werden. Dabei kommen Grasl seine weitreichende Expertise und jahrzehntelange Erfahrung als Medienmanager im ORF, wo er sieben Jahre lang als Kaufmännischer Direktor tätig war und seine Verankerung im KURIER-Medienhaus, zu dem das profil zählt, zugute.

Digitaler Ausbau

„Ich freue mich, ab sofort von Thomas Kralinger die Geschäftsführung des bedeutendsten Nachrichtenmagazins des Landes zu übernehmen. In herausfordernden Zeiten wie diesen ist es wichtig, den richtigen Kurs zu halten und entsprechende Maßnahmen zu setzen, die dieses Aushängeschild des österreichischen Journalismus verdient – die digitale Ausrichtung soll weiter ausgebaut werden. Ich bin mir der wichtigen Aufgabe bewusst, profil wirtschaftlich für die Zukunft abzusichern", so der designierte profil-Geschäftsführer Richard Grasl. Er wird seine Tätigkeit als stv. Chefredakteur im KURIER trotz der neuen Tätigkeit fortsetzen.

Thomas Kralinger, der die Gesellschaft seit der Übernahme in das KURIER Medienhaus 2019 geleitet hat, konzentriert sich auf die Herausforderungen als Geschäftsführer des KURIER Medienhaus und der Mediaprint. Gemeinsam mit Grasl wird er bereits in den nächsten Tagen die ersten Weichen für die weitere Zukunft des profil stellen.

Chefredakteur Christian Rainer zieht sich zurück

Auch redaktionell gibt es Neuerungen bei dem Nachrichtenmagazin: profil-Chefredakteur Christian Rainer wird nach fast einem Vierteljahrhundert in dieser Funktion an seine Nachfolge übergeben. Rainer hat in dieser Zeit aus profil eine herausragende Magazinmarke geschaffen, die weit über die Grenzen Österreichs hinaus wahrgenommen wird und sich als Bollwerk gegen Fake News als unverzichtbaren Bestandteil der heimischen Medienlandschaft etabliert hat. Derzeit befindet man sich in finalen Gesprächen, wer zukünftig die Redaktionsleitung übernehmen wird.