"Before" auf AppleTV+: Billy Crystal bekommt unheimlichen Besuch

Der 76-Jährige, den man vor allem für humorige Serienrollen oder die Kultkomödie „Harry und Sally“ kennt, schlüpft in den zehn Episoden von „Before“ in die Rolle des New Yorker Kinderpsychiaters Eli.

Der ist zunächst vor allem mit sich selbst beschäftigt, muss er doch den Tod seiner Frau Lynn (Judith Light) verarbeiten. Ausgerechnet er, der sich hauptberuflich mit der menschlichen Psyche beschäftigt, konnte ihren Suizid nicht verhindern – das wirft er sich zumindest vor. Eines Tages taucht ein unheimlicher Bub namens Noah (Jacobi Jupe) bei ihm auf, der sich die Finger an Elis Haustüre blutig kratzt, Botschaften im Niederländisch des 17. Jahrhunderts brüllt und einem Mitschüler einen Bleistift in den Hals rammt.