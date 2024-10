"Hold your breath": Horror-Werbefilm für den Swiffer

Donald Trump würde das sicher nicht so sehen. Aber menschengemachte Naturkatastrophen gab es in den USA schon in den 1930ern. In der sogenannten amerikanischen Staubschüssel (Dust Bowl) hatte man nicht nur erst die Ureinwohner brutal vertrieben, sondern auch das Präriegras gerodet, um vor allem Weizen anzubauen. Dieses Gras hatte aber die oberen Schichten des Bodens zusammengehalten. Als es weg war, konnte der Wind die ausgetrocknete Erde – nach einer Dürreperiode – ungehindert wegtragen. Das passierte in gewaltigen Sandstürmen, die Farmen unter sich begruben und die Lungen der Menschen füllten. Vor allem die Bundesstaaten Oklahoma, Texas, Kansas und New Mexico waren betroffen. In Oklahoma spielt auch der Horrorfilm „Hold your breath“: Eine Mutter, Margaret (Sarah Paulson), und ihre beiden Töchter leben allein auf einer Farm mit einer schon fast verhungerten Kuh. Der Vater ist weg, er verdient Geld bei einem Brückenbau.