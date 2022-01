"Reingelegt": Wenn Italien sich über Italien lustig macht

Die italienische Serie „Incastrati“ (deutscher Titel: „Reingelegt“) spielt mit beliebten Vorurteilen über Italien. Genauer gesagt über den „Mezzogiorno“, also Süditalien. Dort ist das Leben, la vita, noch etwas anders, nämlich dolce und so: Es gibt täglich frische Pasta von der Mama und Amore senza passione, also ohne Leidenschaft und Feuer, ist nicht möglich. Aber es lauert auch an jeder Ecke die Mafia. Diese Stereotype gehören natürlich persifliert und überspitzt dargeboten, was die auf Netflix abrufbare Serie (6 Folgen zu je 30 Minuten) mit großem Erfolg macht.