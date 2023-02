„Quizjagd“-Moderator Lettner: „Will die Sendung mit jeder Faser leben"

Wenn „Quizjagd“-Moderator Florian Lettner sagt, „es war viel los in den letzten drei Jahren“, dann ist das fast schon untertrieben: Er hat geheiratet, Haus gebaut, es hat sich Nachwuchs eingestellt und ein Apfelbaum wurde gepflanzt – „den hat mein Bruder unserem Kleinen zum Geburtstag geschenkt.“

Sein Vorabend-Quiz, 2019 gestartet und werktags um 17.05 Uhr zu sehen, hatte eben die 500. Ausgabe, die Quoten steigen und entsprechend wurde die Sendungszahl auf ServusTV auf fast 200 pro Jahr ausgedehnt. Das ZDF hat zudem die „Quizjagd“ ins Portfolio übernommen und verkauft sie als Format inzwischen weltweit.

Und jetzt ist der gebürtige Tiroler dabei, in die Fußstapfen eines Heros seiner Jugend, Thomas Gottschalk, zu treten – mit der ersten Nominierung für die KURIER ROMY. „Ich habe überhaupt nicht damit gerechnet“, sagt der 35-Jährige immer noch etwas ungläubig am Telefon.

Geburtstag mit Gottschalk

Unterhaltung, so kann man bei Lettner zweifellos sagen, ist sein Leben. „Ich bin schon als Kind hinter dem Vorhang hervorgetreten. Wenn zu Hause fünf Leute zu Besuch waren, gab es vor der Nachspeise meinen Auftritt. Das steckt also tief drin in mir, wobei man in meiner Familie durchwegs sehr seriöse Brotberufe hat“, sagt er mit einem Augenzwinkern.