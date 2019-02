Puls4: "2 Minuten 2 Millionen" startet mit neuen Investoren

Auch bei „ Runtastic“ lief nicht immer alles nach Plan, lange Zeit wollte kein Investor an das junge Vorhaben glauben. „Aber wir haben jedes Nein als Motivation gesehen“, erzählt Gschwandtner. Was die Teilnehmer bei „2 Minuten, 2 Millionen“ durchaus auch machen können: „Wenn ich Nein sage, meine ich das so. Aber die Start-ups können das gerne in eine Motivation umdrehen“, so Gschwandtner. „Wenn sie dann doch Erfolg haben, umso schöner. Im schlimmsten Fall ärgere ich mich, dass ich nicht investiert habe.“

Wie es bei Gschwandtner selbst weiter geht? „Der Plan ist momentan, keinen Plan zu haben. Aber ich weiß: Ich kann auf Dauer nicht, ohne etwas zu tun.“