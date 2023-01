Proteste wegen Dreharbeiten von Mafia-Serie "Suburra" in Italien

In Rom beginnen am Montag die Dreharbeiten für die neue Staffel der erfolgreichen für Netflix produzierten TV-Serie "Suburra". Die Serie basiert auf einem Krimi der italienischen Autoren Carlo Bonini und Giancarlo De Cataldo. Der Achtteiler mit dem Titel "Usr-Suburraeterna" wird bis zum 23. Februar in Ostia an Roms Küste gedreht.

Nach dem Erfolg der ersten drei Staffeln, die in 190 Ländern gesehen wurden, ist die gesamte Besatzung bestätigt worden. Die Serie befasst sich mit einem brutalen Bandenkrieg in der Ewigen Stadt. Hinter der Fehde steckt ein riesiges Bauvorhaben, das die Peripherie Roms bis zur Küste von Ostia mit Casinos, Hotels und Klubs zubetonieren soll. Nicht nur korrupte Behörden, Mafia und Zigeunerclans ziehen am selben Strang, auch Würdenträger aus Kirche und Politik sind mit von der Partie. Allen voran Samurai, der letzte Überlebende der Magliana-Bande und eiskalter Neo-Faschist.

Sorge um Ansehen

In Ostia löste der bevorstehende Start der Dreharbeiten Proteste aus. Bürger und Unternehmer des Küstenorts beklagen, dass der Name der Ortschaft durch die Serie beschmutzt werde. "Die Fernsehserie beschmutzt den Namen Ostia und seiner Bürger: Wir werden in der Serie als Mafiagebiet dargestellt, das den internen Kriegen zwischen den Clans ausgeliefert ist. Die Netflix-Fernsehserie hat eine Realität beschrieben, die bis ins Unermessliche gesteigert wurde, um gute Einschaltquoten zu erzielen. Kein Bürgermeister Roms hat sich dagegen gewehrt", kritisierte die Bürgervereinigung "Il Marforio".

Die TV-Serie beschreibt sechs Monate vom Sommer bis zum Winter 2011, dem schwärzesten Moment der Wirtschaftskrise in Italien, als man dachte, dass Italien von einem Moment zum anderen aus der EU aussteigen könnte. In dieser Zeit entwickelt sich eine komplexe Allianz von korrupten Politikern, skrupellosen Unternehmern und Verbrechern im Bund mit der Mafia, die in kürzester Zeit ein riesiges kriminelles Projekt abschließt. Kommissar Marco Malatesta findet sich inmitten einer grausamen Realität aus Machtgier, Korruption und Verbrechen wieder.