Wettbieten bei ProSiebenSat.1: Großaktionär PPF bremst Berlusconi-Holding aus

Die Turbulenzen bei ProSiebenSat.1 halten an: Montagfrüh hat der tschechische Großaktionär PPF ein öffentliches Angebot über eine mittelbare Tochtergesellschaft der Unternehmensgruppe an die Aktionäre von ProSiebenSat.1 angekündigt. Es ist auf eine noch festzulegende Anzahl an ProSiebenSat.1-Aktien gerichtet, um eine Beteiligung von bis zu 29,99 Prozent zu erreichen. PPF stellt sich damit offenkundig gegen die Strategie der Berlusconi-Holding MFE. Der Vorstand von ProSiebenSat.1 begrüßt das Angebot. Zu ProSiebenSat.1 gehören in Österreich die ATV- und die Puls-Sender.