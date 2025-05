ProSieben-Konzern streicht in Deutschland und Österreich 430 Vollzeitstellen

"Vor diesem Hintergrund ist der angekündigte Stellenabbau eine schwierige, aber notwendige Entscheidung", sagte der Manager. "Um uns dem tiefgreifenden Strukturwandel in der Medienbranche anzupassen und wieder nachhaltig zu wachsen, müssen wir noch schneller, effizienter und digitaler werden."

"Kein Big Bang" in Österreich

In Österreich gehören die ATV-Sender und Puls-Sender zur ProSiebenSat.1-Gruppe. Zu den Auswirkungen hierzulande machte das Unternehmen auf Anfrage der APA keine konkreten Angaben. "Die herausfordernden Marktbedingungen betreffen natürlich auch Österreich und wir müssen auch entsprechende Personalmaßnahmen setzen", hieß es in einer Stellungnahme. So werde aktuell der Salesbereich neu aufgestellt. Gleichzeitig schaffe das Unternehmen "laufend neue Jobprofile".

Im KURIER-Interview jüngst hatten die Österreich-Geschäftsführer Bernhard Albrecht und Thomas Gruber bereits erklärt: "Wir planen aktuell hier in Österreich mit sinkenden Personalzahlen. Wir werden heuer noch Maßnahmen setzen", es werde aber "keinen Big Bang geben."

Ziel der Münchner Konzern-Spitze, zu der seit einem Jahr auch der Österreicher Markus Breitenecker als COO gehört, sei, die "Wettbewerbsfähigkeit im nationalen Markt zu erhalten und Spielraum für erforderliche Investitionen sicherzustellen."