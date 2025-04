Bert Habets bleibt drei weitere Jahre bei ProSiebenSat.1 an Bord

Darauf hätte vor einem Jahr kaum jemand gewettet: Bert Habets wird auch in den nächsten Jahren den TV-Konzern ProSiebenSat.1 führen, zu dem in Österreich auch die ATV- und Puls-Sender gehören. Der Aufsichtsrat hat den Vertrag des Vorstandsvorsitzenden um drei weitere Jahre bis Oktober 2028 verlängert, wie die Privatsendergruppe am Freitag mitteilte. Der 54-Jährige ist seit Ende 2022 Konzernchef.

Damit gibt es an der Spitze des börsennotierten Unternehmens wieder etwas mehr Kontinuität. Es hatte in den vergangenen Jahren mehrere Wechsel gegeben, zuletzt war Rainer Beaujean 2022 überraschend gegangen. Hier stehen noch rechtliche Auseinandersetzungen ins Haus. Auf ihn folgte Habets, der vorher bei RTL als Manager tätig gewesen war.