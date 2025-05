Berlusconi-Holding MFE startet Übernahme-Angebot für ProSiebenSat.1

Die ProSieben-Aktionäre haben von Donnerstag an und bis zum 6. Juni Zeit, um ein Angebot des italienischen Medienkonzerns MFE anzunehmen. Man erwarte nicht, eine Mehrheit der Aktien angedient zu bekommen, heißt es in dem am Donnerstag von MFE-Mediaforeurope veröffentlichten Angebotsprospekt. Das sei auch nicht das Ziel. Das Offert liegt unter dem aktuellen Kurs der ProSieben-Aktie.

Die vom Sohn des ehemaligen italienischen Ministerpräsidenten und Medienunternehmers Silvio Berlusconi, Pier Silvio Berlusconi, geführte MFE ist mit inzwischen 30,14 Prozent größter Aktionär der deutschen Fernsehgruppe um Sat.1, ProSieben und Kabel 1, die in Österreich an den ATV- und Puls-Sendern beteiligt ist. "Derzeit stellt das hart umkämpfte Marktumfeld für das Entertainment-Geschäft dieses spezielle Segment vor besonders große Herausforderungen, die rasche Entscheidungen und strategische Maßnahmen erfordern", heißt es in der Unterlage.