Prime Video produziert mit „Followers“ erneut Horror-Serie in Österreich

Österreich ist blanker Horror, jedenfalls für den Streaming-Dienst Prime Video. Neben der von Elisabeth Schmied geschriebenen Horror-Comedy „Mandy und die Mächte des Bösen“, die derzeit in Wien produziert wird, laufen mit 24. April, ebenfalls in der Bundeshauptstadt und deren Umgebung, die Dreharbeiten zur Serie „Followers“ (Arbeitstitel) an. Damit löst Prime Video sehr schnell ein, was Christoph Schneider, Country Director für Österreich und Deutschland, soeben im KURIER-Interview angekündigt hat: „Wir bauen unser Engagement in Österreich aus.“

Laut Aussendung ist „Followers“ ein „übernatürlicher Genre-Mix aus Horror und Coming-Of-Age-Comedy“. Der Inhalt: Kein Glück beim Daten, Stress in der Arbeit und dann steht auch noch ein Zombie im Wohnzimmer. „Followers“ folgt Natalie (Cosima Henman), Raffi (Jing Xian), Simon (Jakob Schmidt) und Lukas, vom Österreicher Benedikt Kalcher verkörpert, in einer neuen Para-Normalität. Monströse Kreaturen und Menschen leben hier gleichberechtigt Seite an Seite. Zumindest gilt das in der Theorie. Denn manchmal ist es doch recht brenzlig, eine Monster-Attacke abzuwehren, ohne dabei die „Kreaturenrechts-Charta“ zu verletzen. Die größten Probleme der Gruppe bleiben aber ohnehin die zwischenmenschlichen …