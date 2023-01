Polit-Posse um Parlamentsübertragung auf ORF2 ist vorerst zu Ende

Änderungen unerwünscht

ORF-Generaldirektor Roland Weißmann hatte die Neuerung am 10. Jänner bei einem Willkommens-Termin für Vertreterinnen und Vertreter aus Medien und Kunst nach der fünfjährigen Sanierung des historischen Parlamentsgebäudes verkündet. Am Eröffnungstag des generalsanierten Hohen Hauses am 12. Jänner von ORF III via Twitter vermeldet: „Parlamentsberichterstattung gibt es künftig nur in ORF III“. Die NEOS verlangten eine Änderung. Am Montag auch die FPÖ.