Restaurant Kelsen: Erstes Probe-Essen im neuen Parlament

Das neu renovierte Parlament an der Wiener Ringstraße steht kurz vor der offiziellen Eröffnung. Letzte Arbeiten werden fertiggestellt, in den Gänge wuseln die Handwerker herum. Am 12. Jänner öffnen sich dann die Pforten und die Betriebsamkeit kann beginnen – in einem Haus, das neu und alt vereint und mit feiner Hand umgestaltet wurde.

Neu im Parlament ist auch das Gastrokonzept. Künftig sind die Restaurants auch für alle Gäste von außen geöffnet. Das Duo Christine Friedreich, sie ist seit zehn Jahren Gastro-Beraterin und hat einen kleinen Betrieb in Salzburg, und Thomas Hahn, er führt seit fast zehn Jahren die Labstelle in der Wiener Innenstadt, sind dafür verantwortlich. Sie haben einen Zehn-Jahres-Vertrag mit dem Parlament abgeschlossen, als „Miete“ wird eine sogenannte Umsatz-Pauschale herangezogen. Fortan werden sie dort alle gastronomischen Bereiche ausrichten.