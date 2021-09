Philipp Maderthaner: „Das Linkedin-Profil ist schnell aktualisiert“

Philipp Maderthaner: Die öffentliche Wahrnehmung ist extrem geprägt von den Dingen, die ich in der Politik gemacht habe. Die Wahrheit ist: Ich gehe in mein zehntes Jahr als Unternehmer und bin das auch in meinem Selbstbild zu 100 Prozent. Was sich über die Jahre verändert hat, ist, dass ich noch konsequenter dabei geworden bin, die Grenze zu ziehen. Politik war nie meine Leidenschaft. Ich habe Wahlkämpfe spannend gefunden, aber wenn man ausreichend davon gemacht hat, lässt auch diese Spannung nach.

Was machen Sie heute mit Ihrer Firma, dem Campaigning Bureau?

Wir beschäftigen knapp 60 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Wir sind zum überwiegenden Teil im Corporate-Bereich tätig und beraten Firmen. Immer mehr Unternehmen kommen darauf, dass Menschen zu bewegen eine Herausforderung ist, der sich nicht nur öffentliche Akteure stellen müssen.

Wenn die Politik noch einmal anklopfen würde, würden Sie „Nein“ sagen?

Das Campaigning Bureau macht international gerade fünf Wahlkämpfe ohne mich. Wenn mich jemand ansprechen sollte, hätte ich also eine gute Agenturempfehlung. Aber selbst werde ich nicht mehr einsteigen.

Was ist Campaigning eigentlich? Der Ausdruck ist zutiefst politisch.

Die Wurzeln sind tatsächlich in der Politik, denn die hat immer schon gewusst, dass Menschen zu bewegen mehr bedeutet, als Plakate zu kleben. Durch den Aufstieg von Social Media ist das zur Notwendigkeit für alle Akteure geworden. Wir haben einen interdisziplinären Ansatz entwickelt, den wir eben genauso für Unternehmen anbieten. Da geht es darum, Markenbotschafter zu entwickeln oder die Kundenloyalität zu vertiefen.