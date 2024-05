"Philipp bewegt": Philipp Jelinek turnt künftig auf krone.tv

Mit Philipp Jelinek gab es während der Corona-Pandemie wenigstens einen Gewinner. Beim ORF zunächst in einer Rubrik in „Guten Morgen Österreich“ im Einsatz, wurde der 56-Jährige letztlich zum Quoten-Hit. Die Sendung „Fit mit Philipp“ in ORF2 wurde für viele, gerade ältere Menschen in Österreich zum Fix-Termin unter der Woche. Die Ernte für den gebürtigen Wiener war ein Publikumspreis bei der KURIER ROMY Gala.

Gefallen ist Jelinek über FPÖ-Chats, die im Zuge eines Untersuchungsausschusses öffentlich wurden. Er hat sich darin offensiv als Spitzel für die FPÖ angeboten. Als er im ORF zum Zug kam, schrieb er an Strache: „Freu mich auch sehr, dass WIR das geschafft haben. Sollten uns, wenn du zurück bist kurz sehen … hab eine Info für dich die eventuell wichtig sein könnte.“

Eine vertrauensvolle Zusammenarbeit zwischen ORF und dem Vorturner war unter diesen Umständen nicht mehr möglich. Binnen kurzem stampfte man beim ORF eine Ersatzsendung aus dem Boden: „Fit mit den Stars“.

Ein danach mit Servus TV angestrebter und schon so gut wie fixer Deal zerschlug sich. Als am wahrscheinlichsten gilt, dass es an den Gagen-Forderungen lag. Bei den Verhandlungen wurde Jelinek vom ORF-Stiftungsrat Herbert Fechter gemanagt.