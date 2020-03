Peter Filzmaier als Sportkommentator - ORF hat "einige Ideen"

In Sachen Politik hatte Peter Filzmaier zuletzt so viel zu kommentieren, dass manche meinen, er gehöre schon zum Inventar im ORF-Zentrum am Küniglberg. So scherzten der Politologe und Moderator Armin Wolf vergangenen September über einen Schlafsack für Filzmaier unterm ZiB-Studiotisch.

Nun könnte auch Filzmaiers "Bubentraum", Sportreporter zu werden, relativ bald Wirklichkeit werden. In einem KURIER-Interview zu seinem Sportgeschichten-Buch "Atemlos" (Brandstetter Verlag), hatte der Politikwissenschafter bereits angedeutet, dass er "auf der analytischen Ebene" tätig werden könnte.

Auftritte bei Großereignissen

Auf Twitter, wo Filzmaier ausschließlich über Sport schreibt, erklärte der 52-Jährige nun, dass ein Engagement beim vom ORF live übertragenen Wien Marathon am 19. April fix ist. Und für zwei weitere Großereignisse in diesem Jahr, die Fußball-EM und Olympia in Tokio, gebe es bereits Planungen.