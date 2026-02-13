"Grenzen überschritten": ORF-Chef droht FPÖ-Stiftungsrat mit Konsequenzen

Es ist ungewöhnlich, wenn ein Geschäftsführer einen Aufsichtsrat zur Ordnung ruft. Beim ORF, wo manches anders ist, ist nun genau das passiert. Erst am Mittwoch hatte ORF-Generaldirektor Roland Weißmann der FPÖ und ihrem Generalsekretär mit rechtlichen Schritten gedroht, sollten weiter „öffentlich kreditschädigende oder ehrverletzende Behauptungen über den ORF oder seine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter verbreitet werden.“ Am Freitag wurde nun ein Brief des ORF-Chefs an „seinen“ Stiftungsrat Peter Westenthaler bekannt. Das Schreiben wurde da den weiteren Mitgliedern des obersten ORF-Aufsichtsgremiums übermittelt.

Sechs Monate vor der Neubestellung der ORF-Geschäftsführung hat Weißmann, der privat boxt, vom Einstecken genug – und teilt nun, wohlgesetzt, aus. Weißmann weist in dem Schreiben FPÖ-Stiftungsrat Westenthaler an die „besonderen Pflichten“ eines Stiftungsrats hin, „das Wohl des Unternehmens zu beachten, die Unabhängigkeit und Glaubwürdigkeit des ORF zu schützen und die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter mit Respekt zu behandeln.“ Grenzen wurden zuletzt mehrfach überschritten Und der Generaldirektor erklärt: „Ohne hier ins Detail zu gehen, kann ich festhalten, dass nach meinem Empfinden diese Grenzen zuletzt mehrfach überschritten wurden.“ Und Weißmann erinnert den blauen Stiftungsrat daran, dass „öffentlich verbreitete Aussagen, die geeignet sind, den Ruf und das Ansehen des ORF zu schädigen, können – insbesondere, wenn sie auf nicht belegten Tatsachenbehauptungen beruhen – rechtlich als kreditschädigend qualifiziert werden.“

Ebenso seien „pauschale wie auch individualisierte abwertende Äußerungen über Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des ORF geeignet, diese in ihrer Ehre zu verletzen und das Arbeitsklima zu belasten.“ Westenthaler solle, „unterlassen, was den Ruf des ORF oder die persönliche Integrität unserer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in unzulässiger Weise beeinträchtigen könnte.“ Für Debatten zu inhaltlichen Anliegen und Kritikpunkte stehe er als ORF-Chef in den zuständigen Gremien jederzeit zu Verfügung. Westenthaler hatte noch vor Bekanntwerden des Schreibens zum KURIER gemeint, er lese die elendslangen Briefe des Generaldirektors nicht, wegen Sinnlosigkeit. Rechtliche Schritte prüfen und ergreifen Wie aus dem Begleitschreiben an die Stiftungsräte hervorgeht, hat der Vorsitzende Heinz Lederer Generaldirektor Weißmann aufgefordert, „zum Schutz des ORF und seiner Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter allfällige rechtliche Schritte raschest zu prüfen und allenfalls auch zu ergreifen.“ FPÖ-Stiftungsrat Westenthaler hat das neue Jahr mit neuen Attacken auf ORF, Mitarbeiter und Stiftungsräte eingeläutet - „in einer so nicht zu tolerierenden Weise“, wie der Vorsitzende Lederer im Begleitschreiben meint. Noch offen ist, ob und wie einzelne Gremienmitglieder mit juristischen Schritten darauf antworten. Das gilt insbesondere in Hinblick auf von der FPÖ behauptete und bereits zurückgewiesene „Malversationen“ im wirtschaftlichen Bereich des ORF, was Pflichtverletzungen unterstellt.

Für Arzt, Universitätsprofessor und ORFIII-Presenter Siegfried Meryn geht es darüber hinaus um seine Reputation als Mediziner. Denn Westenthaler hatte in einer Pressekonferenz mit FPÖ-Generalsekretär Christian Haffenecker sinngemäß behauptet, Meryn sei in Zusammenhang mit einer Corona-Impfung bei einem Schlaganfall-Patienten verantwortungslos vorgegangen – was laut dem an die Stiftungsräte versandten Transkript der Sendung nicht stimmt. Im Gegenteil hat Meryn zum Zuwarten und einer weiteren Untersuchung geraten. unzensuriert beschwert sich Die FPÖ hat indes eine weitere Front gegen den ORF eröffnet. Das ihr nahestehende unzensuriert.at hat bei der Medienbehörde KommAustria eine Beschwerde eingebracht, worauf ein weiterer FPÖ-Stiftungsrat, Rechtsprofessor Christoph Urtz, den KURIER hinwies. Es geht da um bis zu 90 Millionen Euro jährlich aus dem Bundesbudget für den ORF, weil der im Zuge der Umstellung auf die Haushaltsabgabe die Umsatzsteuerabzugsfähigkeit verloren hat. Gegen diese Beihilfe geht der Zeitungsverband VÖZ schon seit 2023 bei der EU-Kommission in Brüssel vor.