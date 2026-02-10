ORF-Stiftungsräte diskutieren über neue Regeln - und Westenthaler

Fliegt Peter Westenthaler aus dem ORF-Stiftungsrat? Eine Vorlage dazu hat er aus Sicht mehrerer Stiftungsräte mit der gemeinsamen Pressekonferenz mit Generalsekretär Christian Hafenegger in der FPÖ-Parteizentrale am Montag geliefert. Am späten Dienstagnachmittag trifft sich eine Arbeitsgruppe des ORF-Stiftungsrats, um über die Reform der Geschäftsordnung zu debattieren und einen Vorschlag zu liefern. Dieser soll beim nächsten Stiftungsratsplenum am 12. März beschlossen werden. Auch Westenthaler war als Gast eingeladen. Als Mitglied der Arbeitsgruppe wird jedenfalls der Landesstiftungsrat der nun blauen Steiermark, Ex-ORF-Manager Thomas Prantner, erwartet. Ständige Attacken und Beschimpfungen Eigentliches Thema ist der effizientere Ablauf von Stiftungsratssitzungen. Doch Westenthalers dauernde Attacken, Beschimpfungen wie Lügner und Diktator sowie Klagsdrohungen sind für viele unter ihnen nicht mehr hinnehm- und vereinbar mit den Vorgaben für Aufsichtsratsmitglieder. Auch die Verpflichtung als Stiftungsrat, „Nachteile für das Ansehen des ORF und seine wirtschaftlichen Interessen“ zu vermeiden, sehen sie nicht mehr gewahrt. Sie wollen Konsequenzen. Und die soll der Stiftungsratsvorsitzende Heinz Lederer einleiten.

Darüber gibt es hinteren den Kulissen eine intensive Debatte. Es wird das wohl auch Thema in der Arbeitsgruppe sein. 2024 hatten Juristen bereits einen Ausschluss Westenthalers per Stiftungsratsbeschluss ohne Weiteres für rechtlich schlüssig argumentierbar gehalten. Ein entsprechendes Gutachten liegt seit dem vor, wenigstens ein weiteres soll beauftragt werden, heißt es. Was jedenfalls mit einer neuen Geschäftsordnung kommen soll, sind neue Regeln für Redebeiträge von Stiftungsräten in Sitzungen. Wie im Parlament dürften Redezeitbeschränkungen und Ordnungsrufe vorgeschlagen werden, auch Wortentzug oder der Ausschluss von Tagesordnungspunkten wären denkbar. Beschließen muss das dann der gesamte Stiftungsrat Mitte März. Westenthaler findet Treffen von Stiftungsräten "völlig irre" Westenthaler sprach in der FPÖ-Pressekonferenz am Montag in diesem Zusammenhang von einer "unglaublichen Beschneidung der Arbeit der Stiftungsräte". Er kritisierte zudem den Ort des Arbeitstreffens in einer PR-Agentur eines ÖVP-nahen Stiftungsrats in der Wiener Innenstadt statt am Küniglberg als „völlig irre“. In einem Social-Media-Post legte er nach: „Es wird nicht einmal mehr der Schein der Unabhängigkeit gewahrt!“, meint er da. Natürlich werde er aus Protest dagegen nicht teilnehmen. Stiftungsräte erklärten den Sitzungsort schlicht mit „zeitökonomischen Gründen.“