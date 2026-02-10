ORF-Stiftungsräte diskutieren über neue Regeln - und Westenthaler
Fliegt Peter Westenthaler aus dem ORF-Stiftungsrat? Eine Vorlage dazu hat er aus Sicht mehrerer Stiftungsräte mit der gemeinsamen Pressekonferenz mit Generalsekretär Christian Hafenegger in der FPÖ-Parteizentrale am Montag geliefert.
Am späten Dienstagnachmittag trifft sich eine Arbeitsgruppe des ORF-Stiftungsrats, um über die Reform der Geschäftsordnung zu debattieren und einen Vorschlag zu liefern. Dieser soll beim nächsten Stiftungsratsplenum am 12. März beschlossen werden. Auch Westenthaler war als Gast eingeladen. Als Mitglied der Arbeitsgruppe wird jedenfalls der Landesstiftungsrat der nun blauen Steiermark, Ex-ORF-Manager Thomas Prantner, erwartet.
Ständige Attacken und Beschimpfungen
Eigentliches Thema ist der effizientere Ablauf von Stiftungsratssitzungen. Doch Westenthalers dauernde Attacken, Beschimpfungen wie Lügner und Diktator sowie Klagsdrohungen sind für viele unter ihnen nicht mehr hinnehm- und vereinbar mit den Vorgaben für Aufsichtsratsmitglieder. Auch die Verpflichtung als Stiftungsrat, „Nachteile für das Ansehen des ORF und seine wirtschaftlichen Interessen“ zu vermeiden, sehen sie nicht mehr gewahrt.
Sie wollen Konsequenzen. Und die soll der Stiftungsratsvorsitzende Heinz Lederer einleiten.
Darüber gibt es hinteren den Kulissen eine intensive Debatte. Es wird das wohl auch Thema in der Arbeitsgruppe sein. 2024 hatten Juristen bereits einen Ausschluss Westenthalers per Stiftungsratsbeschluss ohne Weiteres für rechtlich schlüssig argumentierbar gehalten. Ein entsprechendes Gutachten liegt seit dem vor, wenigstens ein weiteres soll beauftragt werden, heißt es.
Was jedenfalls mit einer neuen Geschäftsordnung kommen soll, sind neue Regeln für Redebeiträge von Stiftungsräten in Sitzungen. Wie im Parlament dürften Redezeitbeschränkungen und Ordnungsrufe vorgeschlagen werden, auch Wortentzug oder der Ausschluss von Tagesordnungspunkten wären denkbar. Beschließen muss das dann der gesamte Stiftungsrat Mitte März.
Westenthaler findet Treffen von Stiftungsräten "völlig irre"
Westenthaler sprach in der FPÖ-Pressekonferenz am Montag in diesem Zusammenhang von einer "unglaublichen Beschneidung der Arbeit der Stiftungsräte". Er kritisierte zudem den Ort des Arbeitstreffens in einer PR-Agentur eines ÖVP-nahen Stiftungsrats in der Wiener Innenstadt statt am Küniglberg als „völlig irre“. In einem Social-Media-Post legte er nach: „Es wird nicht einmal mehr der Schein der Unabhängigkeit gewahrt!“, meint er da. Natürlich werde er aus Protest dagegen nicht teilnehmen. Stiftungsräte erklärten den Sitzungsort schlicht mit „zeitökonomischen Gründen.“
Als unternehmensschädigend wird etwa der von Westenthaler in der FPÖ-PK erhobene Vorwurf angesehen, der ORF betreibe „Abzocke“, weil für Führungen im ORF-Zentrum Geld verlangt wird: konkret 6,60 Euro pro Kind oder Jugendlichen, 12 Euro pro Erwachsenen.
ORF-Führungen: Gratis ist nicht zulässig
Das wies am Dienstag auch ORF-Generaldirektor Roland Weißmann, dessen zurückhaltende Kommunikation von Stiftungsräten zunehmend kritisch gesehen wird, in einem Schreiben mit Nachdruck zurück. Der ORF-Beitrag diene der Finanzierung dieses öffentlich-rechtlichen Auftrages. Aktivitäten, die diesen Auftrag unterstützen – vom ORF-Radiosymphonieorchester bis zu den ORF-Führungen -, sind dem ORF zwar erlaubt, müssten aber wirtschaftlich geführt werden. Heißt: Gesetzlich ist gratis nicht zulässig. Der Beitrag für Kinder ist vergleichbar mit dem Zoom-Kindermuseum oder der Albertina.
Sollte das Thema nicht bloß ein Nebenschauplatz der Debatte im Vorfeld der ORF-Wahl bleiben, ist damit zu rechnen, dass auch eine FPÖ-Hoffnungsträgerin im ORF hier in die Ziehung kommt. Die kaufmännische ORFIII-Chefin Kathrin Zierhut war jahrelang für die Finanzen der ORF-Firma, die auch die Führungen organisiert, zuständig.
Was Stiftungsräte zudem handfest verärgert hat, ist, dass Hafenecker von Westenthaler unwidersprochen erklären konnte, dass es im ORF „gerade im Bereich der Finanzen massive Malversationen gibt“. Eine Behauptung, die Stiftungsräte, die persönlich haften, direkt betrifft. Hier als Stiftungsrat nicht zu reagieren, sei nicht nur unternehmens- sondern auch kreditschädigend, heißt es.