ORF-Umbau: Rechnungshof kritisiert Entscheidungsprozess und Budget

Der Rechnungshof hat seine Prüfung des ORF-Umbaus vorerst abgeschlossen und den Rohbericht vorgelegt. Den übermittelte ORF-Generaldirektor Alexander Wrabetz am Montag den Stiftungsräten, mit einer „ersten Analyse“, in der er festhält: Der RH habe in mehreren Punkten Kritik geübt, einen „ganz überwiegenden Teil“ davon habe der ORF bereits aus dem Weg geräumt bzw. Empfehlungen schon umgesetzt.

Insgesamt sprach der Rechnungshof 21 Empfehlungen aus, 16 davon betrachtet der Generaldirektor als bereits umgesetzt, eine als teilweise. Ein wesentlicher Kritikpunkt des Rechnungshofs betrifft die Entscheidungsfindung für den Standort. APA-Informationen zufolge kam der RH zu dem Schluss, dass ein Neubau nur um weniges mehr gekostet hätte. Beim Beschluss für den zentralen Medienstandort am Küniglberg seien nicht noch zusätzliche Szenarien geprüft und im Detail bewertet worden, fasste Wrabetz in seinem Schreiben an den Stiftungsrat, das der APA vorliegt, den RH-Befund zusammen.

Man hätte auch bis zum Vorliegen von Umwidmungen warten sollen, hieß es weiter. Dass der „Plan B“ - der nun, da die Umwidmungen erfolgt sind, umgesetzt wird - nicht schon vor der Standortentscheidung erstellt wurde, bemängelte der Rechnungshof demnach ebenfalls. Wrabetz hält dazu fest, dass der Beschluss für den Standort im 13. Wiener Gemeindebezirk „auf Grundlage umfangreicher strategischer und wirtschaftlicher Überlegungen“ gefasst worden sei. „Eine langfristige Verzögerung der Umwidmung war nicht absehbar“, schreibt er. Und der „Plan B“ sei zeitgerecht entstanden.