In puncto Informationsfreiheitsgesetz entstand wieder einmal der Eindruck: Alles sind dafür, es sei sogar „ready to go“ (Disoski), aber dennoch hakt es an allen Ecken und Enden, vor allem auf Landes- und Gemeindeebene.

Thema ORF-Chats

Am Ende setzte Reiterer auf Transparenz, was das eigene Haus betrifft, und thematisierte die Chats, die auch ORF-TV-Chefredakteur Matthias Schrom in Erklärungsnot brachten.

Als Diskussionsthema leitete sie daraus ab, ob und wie der ORF in Zukunft entpolitisiert werden solle.

Was die berüchtigten „Sideletter“ betrifft (die etwa einen grünen Vorsitz im Stiftungsrat vorsahen, Anm.), zog sich Stocker auf den Standpunkt zurück, dass es in allen Regierungen Absprachen gegeben habe, nicht explizit zum ORF, aber überall, „wo Vorschlagsrechte auszuüben sind, das ist so.“