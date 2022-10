Hitziger ORF-Talk um Korruption: "Das ist sehr billig!" - "Nein, nicht billig!"

Und noch eines richtet Fiedler der ÖVP aus: „Sie sollte im Strafverfahren auch mit der Staatsanwaltschaft kooperieren und nicht eine Konfrontation fortsetzen, die sie seit einigen Jahren schon hatte. Ob einem gefällt, was die Staatsanwaltschaft tut, das steht auf einem anderen Blatt. Aber die Staatsanwaltschaft macht ihre Aufgabe, erfüllt ihre Pflicht, und nur, zu unterstellen, es würden andere Umstände mitspielen, dass die ÖVP in die Ziehung kommt, das halte ich für eine untaugliche Methode, um in der Öffentlichkeit wieder an Vertrauen zu gewinnen.“

Eine denkwürdige Moralpredigt, die Fiedler - mit ein paar Unterbrechungen - hier anbringen kann.

Stocker ist am Wort, es geht in Reiterers Frage auch darum, dass die Grüne Justizministerin Alma Zadic kurz vorher in der „ZiB 2“ gemeint hatte, ihr Minsterium hätte in Sachen Anti-Korruptionsgesetz und Informationsfreiheitsgesetz die Hausaufgaben gemacht und sie wolle nun direkte Verhandlungen mit dem Bundeskanzler.

Doch eine Entschuldigung

Stocker zeigt, dass man sich vonseiten der ÖVP doch auch einmal entschuldigen kann. Er sagt zu Fiedler: „Ich entschuldige mich, dass ich Sie nicht habe ausreden lassen. Das tut mir leid. Ist meiner Emotion geschuldet, bei diesem Thema, aber da bitte ich auch um Verständnis, weil es ist für mich schwer nachvollziehbar.“ Es gebe das Medientransparenzpaket …

„Das ist noch nicht Gesetz, bitte“, wirft nun Fiedler ein.

„Aber in Begutachtung.“

Hier verkaufen Sie zum wiederholten Male etwas, das es noch gar nicht gibt …“

„Jetzt lassen’s mich bitte auch aussprechen“, sagt Stocker. Es liege ein Gesetzesentwurf vom ÖVP-geführten Medienministerium vor. Und dann wieder Sobotka. „Ich bin einigermaßen erstaunt, dass Sie diesen Einzelfall Sobotka so beiseite schieben, als Staatsanwalt und Richter belastet Sie das offensichtlich nicht …“

„Na Moment … Entschuldigen Sie“, sagt Fiedler und möchte zu einer Klarstellung ansetzen.

Stocker erinnert ihn daran, dass er gerade unterbrechen würde. „Sie können nachher auch replizieren.“

Fiedler winkt ab.

Hund im Detail

Stocker sieht noch unklare Punkte bei der Mandatskaufregelung und beim Informationsfreiheitsgesetz gebe es mehrere Verhandlungsrunden. „Der Hund liegt wie so oft im Detail.“

Scharzenberger kommt dran. Sie repliziert auf Filzmaiers schon einige Minuten zurückliegende Vorhaltungen. Es gebe multiple Krisen und Nehammer habe das Korruptionsthema nicht kleinreden wollen. „Wenn diese Vorwürfe, die im Raum stehen, stimmen, dann werden wir diese auch nicht verteidigen.“ Sie spreche für 100.000 Mitglieder der Jungen ÖVP.

Sie verweist auf den U-Ausschuss, dort habe man zum 67. Mal gehört, dass es keine parteipolitische Einflussnahme in Ermittlungen gegeben hat, keine nachgewiesene Postenkorruption.

Reiterer fragt sich, ob damit wieder ausgesagt werden solle: Es gebe kein Problem, das bearbeitet werden müsse.

Strobl übernimmt und sieht ein ganz anderes Problem: nämlich die schiere Anzahl an Beschuldigten im ÖVP-Umkreis. „Was mich interessieren würde: Von wem werden eigentlich die Anwälte bezahlt?“

Scharzenberger will ausweichen uns sagt dann: „Das weiß ich nicht.“

„Wieso ist das jetzt ein Thema?“ fragt Stocker.

In puncto Distanzierung hätte sie das interessiert, meint Strobl.

Offenbar ist es ein Thema, über das man nicht gerne spricht.