Stiftungsrat: Thurnher als Einzige beim Hearing für ORF-Leitung

Dieser Artikel wird laufend aktualisiert. Die Wahl von Thurnher als ORF-Chefin bis Jahresende wird am frühen Abend erwartet.

Stiftungsratssitzungen im ORF sind nicht jedes Mal von alleräußerster Birsanz. Am heutigen Donnerstag jedoch ist das anders: Es geht um viel. Etwa um die Leitung des ORF bis Jahresende: Heute wird bestimmt, wer die Generaldirektion nach dem Ausscheiden von Roland Weißmann bis Dezember übernimmt. Es gab elf Bewerbungen - zum heutigen Hearing wird aber nur eine davon geladen: Ingrid Thurnher, derzeit interimistische Chefin. Ihre Wahl dürfte fix sein - auch wenn sie zuvor noch Rede und Antwort zu den verschiedenen Problemen im ORF stehen muss.

Stiftungsratsvorsitzender Heinz Lederer erwartet intensive Diskussionen. „Wir werden Klarheit schaffen“, kündigte er etwa mit Blick auf das Ergebnis des Compliance-Berichts in der Causa Weißmann an. Bekanntermaßen kam der Bericht zum Schluss, dass der Ex-ORF-Chef Roland Weißmann jene Frau, die ihm Fehlverhalten ihr gegenüber vorwirft, nicht sexuell belästigt habe.

Der an der Untersuchung beteiligte Anwalt Christopher Schrank erklärte, dass sich der Eindruck ergeben habe, dass der Austausch für keine der beiden Seiten unerwünscht gewesen sei. Die betroffene ORF-Mitarbeiterin sieht das entschieden anders. „Ich bin wirklich entsetzt, welche Obszönitäten und Unfassbarkeiten einer Mitarbeiterin des ORF angetan wurden“, sagte auch Lederer.

Für den von der FPÖ entsandten Stiftungsrat Peter Westenthaler geht es "heute schlicht und ergreifend darum, ob die zur Wahl stehende Frau Thurnher umsetzt, was sie versprochen hat: für Transparenz zu sorgen“, sagte Westenthaler. Er will nicht nur den Compliance-Bericht zur Causa Weißmann vorgelegt bekommen, sondern auch Berichte zu früheren aufsehenerregenden Fällen bei denen allen es „mehr als den Anschein unangemessenen Verhaltens“ gegeben habe. „Daher müssten am Ende der Sitzung eine Reihe von Kündigungen anstehen - außer die Berichte sind entlastend“, meinte der Stiftungsrat. Mögliche Unvereinbarkeiten unter der Lupe Westenthaler will auch mutmaßliche Unvereinbarkeiten mehrerer Stiftungsräte thematisieren. Er sprach von „Geschäftemacherei des Stiftungsratsvorsitzenden“. Lederer sagte vor Journalisten, dass er nach bestem Wissen und Gewissen agiert habe und keine Interessenskonflikte vorlägen. Mit den ORF-Redaktionsräten, die ihm als auch weiteren drei Stiftungsräten kürzlich das Misstrauen aussprachen, will er noch ein Gespräch führen.