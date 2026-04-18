Thurnher will ORF bis Jahresende leiten: "Wünscht mir Glück"

Ingrid Thurnher will den ORF bis Jahresende leiten. Die derzeitige interimistische Leiterin hat sich für die Generaldirektion bis Jahresende beworben. Die diesbezügliche Ausschreibung hat gestern geendet. Zehn weitere Personen haben sich laut Aussendung des Stiftungsrats beworben.

Eine Bewerbung heißt noch nicht, dass man zum Hearing geladen wird. Diese Bewerbungen werden nun geprüft. Bis zuletzt können auch Stiftungsräte weitere Kandidaten ins Spiel bringen, die sich nicht beworben haben. Kommenden Donnerstag ist Stiftungsratssitzug, in der es um die Leitung gehen wird.

Thurnher: "ORF nicht auf einzelne Vorfälle reduzieren"

"Die vergangenen Wochen waren sehr intensiv", sagte Thurnher in einem Video, mit dem sie sich an die ORF-Mitarbeitenden wendet. Darin spricht sie von einer "Krise" im ORF, von der die Menschen in Österreich laut einer aktuellen Umfrage jedoch ein differenziertes Bild hätten. "Die aktuelle Diskussion ist natürlich nicht gut für den ORF", betont sie. Der ORF lasse sich aber "nicht auf einzelne Vorfälle reduzieren, und seien sie noch so desaströs".

"Wir schauen nicht weg, wir klären auf, wir ziehen Konsequenzen", betont sie. Wenn die Affäre transparent aufgearbeitet würde, "dann können wir aus dieser Situation verstärkt hinausgehen". Noch "sind wir nicht durch durch diese Krise", sagt sie. "Die kommenden Wochen und Monate werden sicher nicht leicht. Wir müssen jetzt die Weichen für die Zukunft stellen". Sie schloss mit: "Wish me luck".