ORF-Stiftungsrat: schwarze Zahlen und rote Bedenken

Bornemann zeigte sich über das neue Statut erfreut: "Es sorgt dafür, dass Unabhängigkeit und Glaubwürdigkeit in einer ORF-internen 'Verfassung' festgeschrieben sind." Im Konfliktfall sei es notwendig, ein solches Regulativ zu haben, wobei die Redaktionsvertretung in den vergangenen Jahren stets bewiesen habe, mit Augenmaß vorzugehen, meinte er. 65 Prozent der ORF-Redakteurinnen und -Redakteure nahmen an einer Abstimmung über das neue Statut teil. 97 Prozent davon haben den Adaptionen zugestimmt. Auch Betriebsrat und Gewerkschaft stimmten zu.

Social Media

Andreas Kratschmar, der dem ÖVP-"Freundeskreis" angehört, hielt gegenüber der APA fest, dass man die "Stärkung der Unabhängigkeit der Redakteurinnen und Redakteure" begrüße. Erfreulicherweise halte es auch fest, dass Nachricht und Kommentar deutlich voneinander zu trennen sind. "Wir erwarten natürlich auch, dass Unabhängigkeit und Qualität der Berichterstattung nicht durch Aktivitäten auf Social Media in Frage gestellt werden", so Kratschmar. Lederer warnte in Hinblick auf das neue Redaktionsstatut vor einer "Beweislastumkehr" für Führungskräfte und befürchtete, dass die „Büchse der Pandora geöffnet“ wird. In der Sitzung habe ein "intensiver Diskussionsprozess" dazu stattgefunden. Letztlich stimmte aber auch der SPÖ-"Freundeskreis" zu. "Ob wir uns damit etwas Gutes getan haben, werden wir sehen", meinte er.

Präsentiert wurde den Rätinnen und Räten auch das "Sound"-Modul des ORF-Player-Projekts. Es soll im September an den Start gehen und sämtliche Audio-Angebote des ORF in einer App.