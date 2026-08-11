Der künftige ORF-Generaldirektor Clemens Pig hat nach intensiven Debatten am Dienstag sein Direktoren-Team vom Stiftungsrat bestätigt bekommen. Das oberste ORF-Aufsichtsgremium hat in einer ersten Abstimmung mehrheitlich dem Personalvorschlag für die vier zentralen Direktoren-Positionen zugestimmt (30 Pro-Stimmen). Erwartungsgemäß dagegen waren die FPÖ-Stiftungsräte Peter Westenthaler und Christoph Urtz. Es gab auch zwei Enthaltungen der Länder-Vertreter von Vorarlberg und Tirol. Dem Vernehmen nach, um den Eindruck einer Befangenheit zu vermeiden. Beide haben Verbindungen zur Moser-Holding über ein Mandat bzw. eine Beteiligung. Über Pigs Vorschlag für die neun Landesdirektionen wurde im Anschluss und ebenfalls im Block abgestimmt. Hier gab es 31 Ja-Stimmen, zwei Gegenstimmen und eine Enthaltung aus Vorarlberg. Dort wurde der bisherige Landesdirektor abberufen. Die neue ORF-Spitze tritt ihre fünfjährige Amtszeit mit 1. Jänner 2027 an.

Sein Team hat der langjährige APA-CEO - nach einem von Beteiligten als professionell eingestuften Auswahlprozess - durchaus überraschend besetzt, und es ist politisch kaum einzuordnen: Silvia Lieb , zuletzt CEO der Moser Holding und davor Finanz-Vorstand, übernimmt den Bereich Finanzen und Verwaltung ;

, zuletzt CEO der Moser Holding und davor Finanz-Vorstand, übernimmt den Bereich ; Angelika Simma-Wallinger , bisher Chefredakteurin im ORF Vorarlberg, übernimmt die neue Direktion Audience und Plattformen ;

, bisher Chefredakteurin im ORF Vorarlberg, übernimmt die neue Direktion ; Michael Krön , bisher Chefproducer und zuletzt auch noch beim Eurovision Song Contest Executive Producer, ist der erste Direktor Programm und Brands ;

, bisher Chefproducer und zuletzt auch noch beim Eurovision Song Contest Executive Producer, ist der erste Direktor ; Harald Kräuter ist der einzige Direktor, der verlängert wurde - wie bisher ist er für Technik und Innovation zuständig.

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Neue Gesichter auch in den Landesdirektionen Auch bei den Landesdirektoren gab es einige Änderungen. Aufsehen gab es in Vorarlberg. Dort wurde der bisherige ORF-Landeschef Markus Klement von Pig nicht verlängert und durch die bisherige ORF.at-Chefin und langjährige ORF-Journalistin Julia Ortner ersetzt. Einen besonderen Schachzug gibt es in Salzburg und im Burgenland: In Eisenstadt setzt Pig weiter auf Werner Herics als Landesdirektor. In Salzburg kam der langjährige Chefredakteur Gerd Schneider zum Zug. Während der eine (Herics) ganz und gar kein Favorit des Landeshauptmanns ist, ist es beim anderen (Schneider) gegenteilig. Für beide gilt aber: Direktor nur bis zum Erreichen des Regelpensionsalters. ORF-Landesstudios: Ziel höhere Frauenquote Das eröffnet Pig die Möglichkeit, sein erklärtes Ziel, die Frauenquote hochzuschrauben, tatsächlich noch realisieren zu können. In der Steiermark hat er seine Linie mit Programmchefin Sigrid Hroch bereits umgesetzt. In Wien, Niederösterreich, Oberösterreich waren die Verlängerungen von Edgar Weinzettl, Alexander Hofer und Klaus Obereder ebenso naheliegend wie in Tirol Esther Mitterstieler. In Kärnten war der Aufstieg von Martin Weberhofer vom Programmchef zum Landesdirektor erwartet worden. Pig visiert, wie er bei der anschließenden Pressekonferenz sagte, einen ORF „ohne gläserne Decken“ an.

Für das Auswahlverfahren hatte Pig externe Berater aus Deutschland und der Schweiz hinzugezogen, um ein transparentes, objektives, nachvollziehbares und nicht diskriminierendes Auswahlverfahren sicherzustellen, wie es das Europäische Medienfreiheitsgesetz (EMFA) verlangt. Seine Ankündigung eines „absolut integeren Prozesses“ sorgte denn auch für einen Bewerbungsrekord. In Summe hatten 105 Personen 142 Bewerbungen abgegeben. Gut die Hälfte war nicht aus dem ORF. Emanzipation von der Politik Pig sah mit dem Bestellungsakt nun einen wichtigen Emanzipationsschritt des ORF von der Politik gegeben: „Wir stehen hier als freies Team, als frei gewähltes Team, als Team der besten Köpfe.“ Dieses hat einen denkbar schweren Start vor sich, nachdem die Bundesregierung dem ORF kurzfristig 93 Millionen als Kompensation für den Verlust der Vorsteuerabzugsfähigkeit gestrichen hat. Pig: „So wie viele andere Unternehmen auch, muss und wird der ORF einsparen. Gleichzeitig muss man festhalten, diese 80 bis 90 Millionen [...] sind vom Gesetzgeber her verdammt kurzfristig angesetzt.“ Das sei 2027 nur über Einmal-Effekte zu stemmen. Mehr wolle er noch nicht dazu sagen. Die neue Finanzchefin Lieb erklärte, sie habe „eine leise Ahnung“, wie sie die Lücke schließen will. Sie machte auch eine Absage an das „Rasenmäherprinzip“ und erklärte, dass sie ihre Entscheidung rein faktenbasiert treffe. Auch auf das Programm werden weitere Einschnitte zukommen. Neo-Direktor Krön will mit dem ORF „ganz Österreich lachen machen, diskutieren lassen, gescheiter machen“. Er will, dass man wieder unterschiedlicher Meinung sein kann, „ohne gleich mit Schmutz überschüttet zu werden“ und allen im Land etwas bieten, damit sie sich gehört und gesehen fühlen. Dazu müsse man zuerst einmal den Österreicherinnen und Österreichern zuhören. Simma-Wallinger sieht ihre Aufgabe darin, die Inhalte des ORF „noch besser dort hin zu bringen, wo unser Publikum sie haben möchte.“ Das sei kein Quotenschielen. Es gehe darum, „dass wir auch in Zukunft relevant bleiben können und unsere Aufgabe für die Demokratie erfüllen können.“

Tiraden vor der Gremiumssitzung ... Vor der Stiftungsratssitzung hatte FPÖ-Stiftungsrat Peter Westenthaler erwartungsgemäß angekündigt, dass man wie schon die Generaldirektoren-Wahl auch diese Bestellungen anfechten werde, und er ließ heftige Tiraden los. Unter anderem verglich er Clemens Pig mit dem nordkoreanischen Diktator Kim Jong-un. Er monierte, dass keine Fragen an die frisch gekürten Direktoren möglich seien. Und erneut kritisierte er, dass der Stiftungsrat nicht alle Bewerbungen und Konzepte bekommt. Der Darstellung Westenthalers widersprach Stiftungsratsvorsitzender Heinz Lederer. Es gebe einen „gigantischen Unterschied“ zwischen einem Fragenstellen und einem Hearing. Jenes für die Generaldirektoren hatte bekanntermaßen bis in die Nacht auf den 12. Juni gedauert. Tatsächlich konnte die Direktorenriege kurz befragt werden. Länger gegrillt wurde wieder Clemens Pig, der ohnehin eine längere Erläuterung des Auswahlprozesses samt (Vergleichs-)Begründungen angekündigt hatte. ... und nach der Abstimmung Nach der Abstimmung über die zentralen Direktoren zeigte sich ein ähnliches Bild. In seinem Statement attackierte Westenthaler ORF-Chef Pig und die neuen Direktoren und sprach ihnen durch die Bank die Qualifikation ab. Besonders ins Visier nahm er dabei die neue Finanzdirektorin Lieb - hier hätte der FPÖ-Mann wohl ORFIII-Geschäftsführerin und Ex-ORF-Personalchefin Kathrin Zierhut-Kunz gesehen, die der FPÖ nahesteht. Den Äußerungen Westenthalers widersprach Lederer erneut. Die Direktoren und Direktorinnen hätten sehr, sehr klar und präzise und, wie man an der Zeit sehen könne, sehr detailliert Fragen beantwortet. „Es zeugt schon von einem sehr intensiven Vorbereitungsprozess, dem sich die Kolleginnen und Kollegen ausgesetzt hätten.“