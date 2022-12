ORF-Stiftungsrat beschließt Budget und warnt

Die letzte ORF-Stiftungsratssitzung des Jahres ist am Donnerstag ganz im Zeichen der Finanzen gestanden, nachdem ORF-Chef Roland Weißmann vergangene Woche vor der "größten Finanzierungskrise" des öffentlich-rechtlichen Medienhauses ab 2024 gewarnt hatte. Das Budget für 2023 soll aber mit einem Ergebnis von 0,3 Millionen Euro noch ausgeglichen ausfallen und wurde von den Stiftungsräten einstimmig beschlossen.

Die Umsatzerlöse sollen 2023 mit 1,025 Milliarden Euro etwas höher als 2022 (ca. 998 Millionen Euro geplant) ausfallen. Das per GIS-Gebühr eingehobene Programmentgelt wird laut Prognose rund 676 Millionen Euro davon ausmachen (2022 ca. 664 Millionen Euro geplant), die Werbeerlöse ca. 218 Millionen Euro (2022 ca. 211 Millionen Euro) und sonstige Umsatzerlöse ca. 131 Millionen Euro (2022 rund 124 Millionen).

Der ORF befinde sich in herausfordernden Zeiten, stellte Weißmann im Anschluss an die Sitzung vor Medien fest. "Man muss sich die Frage stellen: Was ist der öffentlich-rechtliche Rundfunk wert?" Er selbst wolle den ORF etwa als Partner der Film-, Musik- und Kreativwirtschaft erhalten und dem Publikum weiterhin das bestmögliche Programm liefern. Doch gleichzeitig könne man nicht mehr ausgeben, als an finanziellen Mitteln vorhanden sei, so Weißmann. "Was wir an finanziellen Mittel bekommen, bleibt abzuwarten. Wir kämpfen aber für eine ausreichende Finanzierung", betonte er.