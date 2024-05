Zum Super-Wahljahr 2024 kommt im ORF auch ein Sport-Sommer der Superlative – mit der UEFA EURO in Deutschland (14. Juni bis 14. Juli) und den Olympischen Sommerspielen Paris (26. Juli bis 11. August). Den würdigen Rahmen dafür bietet das neue Sportstudio als Herz des multimedialen ORF Sport, das am 13. Juni erstmals on-air gehen wird. Insgesamt können sich die Sportfans dabei auf rund 550 Stunden Live-Übertragungen freuen.

Auch ORF-Sportchef Hannes Aigelsreiter schwärmt: „Mit dem neuen Studio und dem neuen Design schlägt nun, auch nach außen sichtbar, ein neues, gemeinsames Herz, von dem aus wir die heimischen Sportfans mit all dem versorgen, was sie von uns erwarten dürfen.“

Harald Kräuter, ORF-Direktor für Technik und Digitalisierung, spricht bei der heute, Mittwoch, am Küniglberg abgehaltenen Präsentation des Studios von einem "Herzstück", dass für topmoderne multimediale Produktionen geeignet ist. "Mit dem ausgeklügelten Kamerasystem, dem ausgefeilten Lichtkonzept und den flexiblen LED- und Augmented-Reality-Elementen kann das Publikum Sportevents fast so erleben, als ob es selbst im Stadion wäre. Die Zuseherinnen und Zuseher bekommen Spielstände, Statistiken, Highlights und Analysen unter Einsatz des gesamten Studios, vom Fußboden bis zu Decke, direkt und verständlich ins Wohnzimmer geliefert. Das neue Sportstudio macht Großevents wie die Fußball-EM oder die Olympischen Sommerspiele damit komplett neu erlebbar.“

Rund 60 Stunden zeigt der ORF dabei von der EURO , mit insgesamt 20 Live-Spielen (davon zwei Achtelfinal- und zwei Viertelfinal-Spiele). Von jenen Spielen, die der ORF nicht im Live-Angebot hat, stehen unmittelbar nach Spielschluss die kompakten Highlights in einer Länge von drei Minuten auf dem Programm. Dazu kommt ein umfangreiches Rahmenprogramm zur EURO – ab 24. Mai u. a. mit der sechsteiligen Doku „Teamgeist“, die als Free-TV-Premiere den Fans Einblicke in das Innenleben des ÖFB-Teams rund um Ralf Rangnick gewährt, der Neuauflage des Unterhaltungsformats „Seitenwechsel“ mit Christoph Grissemann und Friends und mit der Fortsetzung von „Heimspiel – Europa am Ball“ mit Philipp Maschl und prominenten Gästen aus der Welt des Fußballs, sowie einem „Universum“ über „Deutschlands Naturschätze“ am 11. Juni.

Oliver Polzer, Thomas König, Boris Kastner-Jirka und Daniel Warmuth werden die Live-Spiele im ORF kommentieren. An ihrer Seite als Kokommentatoren und als Experten bzw. als Expertin im Studio: Roman Mählich, Helge Payer und Viktoria Schnaderbeck. Gemeinsam mit Chefanalytiker Herbert Prohaska führen Rainer Pariasek, Alina Zellhofer und Bernhard Stöhr durch das Studiogeschehen. Für alle strittigen Schiedsrichterentscheidungen zuständig: Thomas Steiner. Damit die Fußballfans auch im ORF immer aktuell und hautnah über das Nationalteam informiert sind, wird Andreas Felber quasi zum ORF-Korrespondenten für das Rangnick-Team, tägliche Hintergrundberichte inklusive. Die Interviews an den Live-Spielstätten in Deutschland holen Christian Diendorfer, Roland Hönig, Daniel Kulovits und Adi Niederkorn ein, die beiden Letztgenannten sind dabei auch für Ö3 im EURO-Einsatz.

Der ORF zeigt die CANAL+-Original-Dokumentation „Teamgeist – Unser Weg“ exklusiv im Free-TV. In insgesamt sechs Teilen bietet sie so noch nie gesehene Einblicke rund um die erfolgreiche Qualifikation des ÖFB-Teams zur EM 2024 in Deutschland. Zum Auftakt der Serie begleitet die Doku David Alaba, Marko Arnautovic, Marcel Sabitzer und ihre Teamkollegen bei den ersten Herausforderungen der Qualifikation gegen Aserbaidschan und Estland. Der zweite Teil gewährt Einblicke in die Vorbereitungen auf die Spiele in Belgien und gegen Schweden. Die Zuschauer:innen erleben die intensive Trainingsarbeit, die ausführliche Analyse der Gegner und die Vorgaben hinsichtlich Taktik von ÖFB-Teamchef Ralf Rangnick vor den entscheidenden Momenten.

Olympische Spiele

Wenn vom 26. Juli bis 11. August die Olympischen Sommerspiele 2024 in Paris stattfinden, dann hat der Sporttag für die Fans im ORF nicht 24, sondern 29 Stunden. Denn: ORF 1 wird täglich von 9.00 bis 0.00 Uhr zum Olympia-Kanal, ORF SPORT + von 9.00 bis 23.00 Uhr. Redaktionell und produktionstechnisch ist dabei das ORF-Korrespondentenbüro in Paris eingebunden. Gemeinsam mit den Radio-Live-Einstiegen, dem begleitenden Olympia-Channel auf sport.ORF.at, dem umfassenden Streaming-Angebot auf ORF ON und den „Behind the Scenes“-Einblicken via ORF-Social-Media-Angeboten entgeht den Sportfans nichts. Damit vor allem die heimischen Sportlerinnen und Sportler im Bild sind, ist der ORF in Paris mit rund 40 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern sowie acht „fliegenden“ Kamerateams – und das in Zusammenarbeit mit dem ÖOC – unterwegs.

Kommentatorinnen und Kommentatoren

Unter der Gesamtleitung von Hans Hengst und dem Teamleader in Paris, Gerhard Lackner, werden Oliver Polzer, Karoline Rath-Zobernig, Bernhard Stöhr und Alina Zellhofer durch die täglichen Olympia-Studio-Sendungen führen. Rainer Pariasek, Lukas Schweighofer, Caroline Pflanzl, Daniel Warmuth, Veronika Kratochwil und Paul Passler holen in Paris aktuelle Interviews, vor allem mit österreichischen Sportlerinnen und Sportlern, ein.

Die Kommentatorinnen und Kommentatoren der Olympischen Bewerbe sind Dietmar Wolff und Thomas König (Leichtathletik), Dieter Helbig (Segeln), Andreas Barth (Basketball, 3x3), Norbert Belina (Klettern), Michael Berger (Golf), Peter Brunner (Rad Straße, Bahnrad und Judo), Alina Eberstaller (Breaking), Michael Guttmann (Wasserspringen, Synchronschwimmen, Basketball, Wasserball), Johannes Hahn (Schwimmen, Ballsport, Marathon-Schwimmen), Mathias Haiden (Gewichtheben), Thomas Hölzl (Ringen, Taekwondo), Boris Kastner-Jirka (Eröffnung, Mountainbike, Triathlon, Rugby, Ballsport), Johannes Karner (Schießen, Bogenschießen, Boxen, Ballsport), Megan Leybourne (Turnen, Trampolin), Michael Mangge (Surfen, Skateboard, BMX), Gerfried Nagel (Ballsport), Toni Oberndorfer (Tischtennis), Lukas Osztovics (Rudern, Kanu Slalom & Sprint), Michael Pinter (Badminton), Oliver Polzer (Tennis, Schlussfeier), Karoline Rath-Zobernig (Rhythmische Gymnastik), Thomas Rathgeb (Fechten, Moderner Fünfkampf), Michael Roscher (Pferdesport) sowie Uli Schwarz (Hockey, Handball, Wasserball).