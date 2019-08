ORF-"Sommergespräche" starten mit guten Quoten

Die weiteren Termine

Nächsten Montag (12. August) ist Beate Meinl-Reisinger (Neos) zu Gast bei den "Somm, es folgen Norbert Hofer ( FPÖ) am 19. August, Pamela Rendi-Wagner ( SPÖ) am 26. August sowie Sebastian Kurz ( ÖVP) am 2. September. Zu sehen sind die Gespräche mit den Vorsitzenden der Parlamentsparteien jeweils um 21.05 Uhr in ORF 2.