ORF-"Sommergespräche": Höheres Interesse an Grünen-Chef Werner Kogler

Die anstehenden Nationalratswahlen führen trotz Hochsommer-Temperaturen zu höherem Publikumsinteresse an den "Sommergesprächen": Im Schnitt 526.000 Zuseher haben am Montagabend das ORF-"Sommergespräch" mit Grünen-Chef und Vizekanzler Werner Kogler verfolgt. Der Marktanteil betrug für den Polit-Talk 24 Prozent.

Deutlich mehr Zuseher als im Vorjahr

Damit bewegte sich der Polit-Talk mit dem Vizekanzler in etwa auf Augenhöhe mit dem Auftakt in der Vorwoche, als 543.000 Zuseher bei 22 Prozent Marktanteil das Interview mit NEOS-Chefin Beate Meinl-Reisinger verfolgt hatten.

Gegenüber dem Vorjahr ist das Interesse an den Antworten Koglers deutlich gewachsen. Lediglich 424.000 Zuschauer waren 2023 im Schnitt mit dabei. Das war aber auch auf den Ausstrahlungstermin an einem Fenstertag zurückzuführen, sowie an der misslungenen "Verhörkammerl"-Location.