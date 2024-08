Stärkere Quoten beim Start der ORF-„Sommergespräche“

Mit besseren Zuseherzahlen als im Vorjahr sind am Montag die ORF-„Sommergespräche“ gestartet. Durchschnittlich waren 543.000 dabei, als Martin Thür Neos-Chefin Beate Meinl-Reisinger am Traunsee befragte.

In der Spitze waren es bis zu 563.000 Zuseherinnen und Zuseher. Der Marktanteil lag bei 22 Prozent. Die Analyse in der „ZIB 2“ erreichte bis zu 608.000 Politikinteressierte. Im Vorjahr, als die „Sommergespräche" wegen des opitschen "Verhörkammerl"-Charakters in der Kritik standen, waren es durchschnittlich 496.000 Menschen.

Das nächste „Sommergespräch“ führt Thür am nächsten Montag, erneut um 21.05 Uhr in ORF 2 und auf ORF ON mit Werner Kogler (Die Grünen).