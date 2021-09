ORF-"Sommergespräche": Im Schnitt 890.000 sahen Kurz

Die fünfte und letzte Ausgabe der heurigen ORF-"Sommergespräche" mit ÖVP-Chef und Bundeskanzler Sebastian Kurz haben im Schnitt 890.000 Zuseherinnen und Zuseher verfolgt. In Spitzen schalteten am Montagabend eine Million Personen für das von Lou Lorenz-Dittlbacher geführte Interview auf der sogenannten Libelle am Dach des Leopold Museums im Wiener Museumsquartier ein. Der Marktanteil betrug laut einer Aussendung 34 Prozent.

Die durchschnittliche Reichweite liegt in etwa auf Höhe des Vorjahres-"Sommergesprächs" mit Kurz. Im Vergleich mit den anderen heuer geführten Interviews mit den Chefs der Parlamentsparteien reiht sich der Bundeskanzler an zweiter Stelle hinter Herbert Kickl (FPÖ) ein, für den im Schnitt 914.000 Personen ihr Fernsehgerät eingeschaltet hatten. Hinsichtlich der erzielten Marktanteile war jedoch das gestrige Interview das erfreulichste für den ORF.

Quoten-Platz 3 für die heurigen "Sommergespräche"

Insgesamt erreichten die fünf "Sommergespräche" 2,67 Mio. Personen (weitester Seherkreis), was 35 Prozent der heimischen TV-Bevölkerung ab 12 Jahren entspricht. Durchschnittlich waren 769.000 Zusehende bei 29 Prozent Marktanteil pro Gespräch dabei. In den jungen Zielgruppen lagen die Marktanteile bei 20 Prozent (12-29) und 22 Prozent (12-49).

Betrachtet man die ORF-"Sommergespräche" seit 1995 liegt die heurige Ausgabe mit ihrer erzielten Durchschnittsreichweite an dritter Stelle hinter den von Tobias Pötzelsberger geführten Gesprächen im Jahr 2019 (805.000 Zusehende) und jenen von Tarek Leitner geführten Gesprächen im Jahr 2017 (782.000 Zusehende). Das im August geführte Interview mit Kickl ist das fünftmeist gesehene seit 1993. An der Spitze rangiert ein "Sommergespräch" mit Kurz aus dem Jahr 2017 mit im Schnitt 1,07 Mio. Zusehenden. Die Plätze zwei bis vier belegen erneut Kurz, Heinz-Christian Strache (ehemals FPÖ) und Christian Kern (ehemals SPÖ).

"Sommer(nach)gespräche" mit 11 Prozent Marktanteil

Für die "Sommer(nach)gespräche" auf ORF III unter der Gesprächsleitung von Ingrid Thurnher schalteten heuer im Schnitt 183.000 Zuschauerinnen und Zuschauer bei einem Marktanteil von elf Prozent ein. Die Live-Streams und Video-on-Demand-Angebote der "Sommergespräche" verzeichneten 245.000 Nettoviews (zusammenhängende Nutzungsvorgänge) und 1,2 Mio. Bruttoviews (registrierte Videostarts).

Die Reichweiten und Quoten der ORF-"Sommergespräche" 2021: