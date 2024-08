Ansturm auf ORF-Show „Dancing Stars – Das Casting“

Am Ende lockt der einmalige Auftritt an der Seite eines Profis in Österreichs bekanntesten TV-Ballroom: Mehr als 800 Amateur-Tänzerinnen und Tänzer haben sich am Mittwoch in der Marxhalle Wien versammelt, um ihre Chance zu nützen. Sie alle wollten ihr Können beim großen ORF-Show-Event „Dancing Stars“ im kommenden Jahr zeigen. Andi Knoll, der auch die Casting-Show moderieren wird, begrüßte die Teilnehmenden und ließ damit schon mal Ballroom-Feeling aufkommen.