Am Krawattl

Christa Kummer, studierte Hydrogeologin und Klimatologin, brachte ein bisschen Ernst in die Show. Zwar pries sie zunächst die Vorzüge eines Klimawandels, der über Jahrtausende betrachtet unsere Landschaften zu lebenswerten gemacht habe. Aber das, was die Natur in Millionen von Jahren geschaffen hat, beschleunige der Mensch in wenigen Jahrhunderten „und das ist die Dramatik.“

In dieser Hinsicht "müssen wir uns alle am Krawattl nehmen", sagte Kummer.

Assinger stellte zwischendurch eine Millionenshow-Frage, das ansonsten in heimeliges Rot-Weiß-Rot getauchte Studio wurde da kurz in Millionenshow-Blau getaucht.

Die Frage: „Welcher Wasserfall ist höher? A: Die Krimmler Wasserfälle oder B: Die Niagarafälle?

Der Salzburger Plätze-Botschafter Chris Steger konnte natürlich nur mit Antwort A, dem Salzburger Naturjuwel, antworten und lag damit auch richtig, wenngleich die Krimmler Fälle freilich in mehrere Stufen unterteilt sind.

Aber wie sagt Assinger so gern: “A jeder Kramer lobt seine War‘.“

Zefix

Steger ist einer der neuen Sterne am heimatlichen Pop-Schlager-Himmel. Mit der Textteile „Zefix, steh‘ i auf di“ bringt der 17-Jährige derzeit die Herzen zum Schmelzen. Dabei hieß der Song ursprünglich „Oh Shit, bin i verliebt“. „Aber in Salzburg red’t ma Mundart“, so die Argumentation Stegers, „und i hob allerweil Zefix g’sagt.“

„Das ist eine kleine Art des Fluchs“, fragte Assinger.

Es komme „a bissl“ von Kruzefix, gab der Pongauer zu, „aber es is glaub i nit so g’meint.“

Assinger erinnerte aber auch daran, dass Steger erst am Stefanitag volljährig werde, ob er daher überhaupt so lang aufbleiben dürfe?

Jetzt verwickelte er denn jungen Mann mit Lederhose in ein Gespräch mit der jungen Frau im Dirndl, Schlagerstar Melissa Naschenweng aus dem Kärntner Lesachtal. „Ihr zwei versteht’s euch recht guat.“

„Ja mit den feschen Dirndl vertrag‘ i mi oiweil recht gut“, antwortete Steger.

Die 30-Jährige erwies sich als äußerst schlagfertig. Ihren eigenen Songtitel änderte Naschenweng gleich ihn „Zefix, i steh auf Bergbauernbuam“, schickte aber zur Sicherheit gleich nach: „I meld‘ mi dann nach dem Stefanitag bei ihm.“

Huidieeeeee

Komplett heimelig wurde es dann, als die erwachsene Version Stegers auf die Bühne kam: Andreas Gabalier. Er sang: „Obn auf da Alm, do muaß i sein do fühl i mi unendlich frei. Do schau i eini in mei wundascheanes Land.“

Eindeutiger hätte man Gehalt und Konzept der Show nicht zusammenfassen können.

Und natürlich gewann den Preis des schönsten Platzerls nicht der Wiener Blumengarten, das niederösterreichische Kellergassl oder das burgenländische Schlüchtle.

Zum vierten Mal gewann Vorarlberg, mit dem idyllisch auf 1.924 Metern Seehöhe gelegene Wiegensee.

Lassen wir Gabalier das Schlusswort: „Hoch obm auf da Höh, huidieeeeeee“