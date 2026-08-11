ORF ruft wegen Kürzungen durch Regierung Verfassungsgerichtshof an

Der ORF wird sich mit einer Verfassungsbeschwerde gegen die Kürzungspläne der Regierung wehren. Das kündigte die amtierende ORF-Generaldirektorin Ingrid Thurnher nach dem Stiftungsrat am Dienstag an. Im Zuge der Budgetkonsolidierung hat das Finanzministerium dem ORF etwa 90 Millionen an Kompensation für den Verlust der Vorsteuerabzugsfähigkeit im Zuge der Einführung des ORF-Beitrags gestrichen. Das wird bereits mit 1. Jänner schlagend. Thurnher betonte nun erneut: „Das rüttelt an den Grundfesten des ORF“.

Dagegen geht man nun vor, weil die Nettokosten des öffentlich-rechtlichen Beitrags nicht mehr vom ORF zu decken sind. An eine Beitragserhöhung denkt Thurnher hingegen nicht, wie sie nachdrücklich betont. Sie wirft in diesem Zusammenhang FPÖ-Stiftungsrat Peter Westenthaler vor, „hier ganz bewusst falsche Informationen zu verbreiten“. Dieser hatte am Rande der Sitzung angedeutet, dass es letztlich auf eine Erhöhung hinauslaufen könnte. Im Gespräch sei eine Erhöhung von derzeit 15,30 auf bis zu 17 Euro pro Monat und Haushalt - gegen die er sich ausgesprochen habe, meinte Westenthaler.

Von der Politik wurde der ORF-Beitrag auf der Anfanghöhe von 15,30 Euro pro Monat und Haushalt eingefroren. Über einen Notfallpassus wäre das zwar zu umgehen. Für einen entsprechenden Antrag im Stiftungsrat gäbe es aber wohl sowieso keine Mehrheit im Stiftungsrat. Westenthaler merkte an, dass sich etwa auch Stiftungsratsvorsitzender Heinz Lederer gegen eine Beitragserhöhung gewandt hatte.