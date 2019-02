ORF kündigt elf Mitarbeiter der Programmdirektion

Beim Österreichischen Rundfunk ( ORF) sind offenbar größere Umstrukturierungen im Gange. In diesem Zusammenhang hat der ORF heute, Montag, elf Mitarbeiter der Programmdirektion zur Kündigung bzw. Auflösung der Dienstverhältnisse beim Arbeitsmarktservice ( AMS) in Wien angemeldet. Diese elf Dienstverhältnisse sollen bis Ende April 2019 aufgelöst werden, davon sind acht Frauen und drei Männer betroffen. Dem Vernehmen nach geht es unter anderem um Arbeitsplätze im Bereich Regie.

Grund sind offenbar „organisatorische Maßnahmen“. Auffällig ist dabei, dass die betroffenen ORF-Mitarbeiter nach ihrem Alter und langen Dienstzeit ausgewählt wurden. Drei sind im Alter zwischen 50 und 55 Jahren, die restlichen acht Personen sind älter als 55 Jahre. Daher führt der ORF als zweiten Kündigungsgrund auch „das Erreichen des gesetzlichen Pensionsalters“ ins Feld.

Zugleich ist für jene Personen, die von „organisatorischen Kündigungen“ betroffen sind, ein Sozialplan und eine Arbeitsstiftung angedacht. In den anderen Fällen soll jeder Einzelfall separat verhandelt werden. In der Programmdirektion werden insgesamt 882 Mitarbeiter beschäftigt, davon 483 Frauen. Laut Standard sollen weitere neun Dienstverhältnisse betroffen sein, also damit dann insgesamt 20 Personen.