ORF-Quoten: Streif und Co als TV-Spektakel für Millionen

Das lange Ski-Wochenende in Kitzbühel war medial ein Sport-Großereignis – über Österreichs Grenzen hinaus. Und die nächsten stehen bereits bevor mit den beiden Nightraces von Schladming (28. und 29. Jänner) und vor allem mit der Ski-WM in Saalbach (4. bis 16. Februar), wo der ORF wieder die Produktion überhat.

In ORF1 und bei Ö3 waren übers Wochenende ebenso Millionen dabei: Durchschnittlich 706.000 verfolgten den Super-G am Freitag in ORF1. Das entsprach einem Marktanteil von 64 Prozent (59 bzw. 76 Prozent in den jungen Zielgruppen). Der Höchstwert (seit 2018) lag bei einer Reichweite von 795.000.

Naschenweng für ORF im Promi-Einsatz

Doch Kitz und die Streif, das ist nicht nur Sport: So sahen am Sonntag im ORF-1-Hauptabend im Schnitt 639.000 in „Promis, Partys, Pistentratsch“ Melissa Naschenweng erstmals im ORF-Einsatz. Das entsprach einem Marktanteil von 23 Prozent (25 bzw. 33 Prozent MA in den jungen Zielgruppen). Damit konnte sie sogar den parallel laufenden „Tatort“ (559.000, 21 Prozent) hinter sich lassen.

Punkten konnte der ORF aber auch mit Primetime-Doku-Formate wie „Kitzbühel am Schirm“ (bis zu 371.000 RW) oder „Dok 1: Die stillen Helden der Streif“ (bis zu 223.000 RW) am 22. Jänner und dazu erstmals die Highlights der Kitz Charity Trophy und zwei Live-Ausgaben von „Sport am Sonntag“.